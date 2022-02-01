74-летняя София Ротару переболела Омикроном: как сейчас себя чувствует певица?

Артистка рассказала о самочувствии / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

На своей странице в Инстаграм София Ротару обратилась к своим поклонникам, сообщив безрадостные новости: у Ротару Омикрон!

Оказывается, легендарная артистка две недели сражалась с болезнью, и только победив ее, сообщила об этом публике.

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София Ротару переболела омикроном / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон…Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы… Спасибо Семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! Ваша София Ротару.

Армия фанатов в комментариях желает артистке крепкого здоровья и надеется, что уже все проблемы позади.

Артистка перенесла омикрон / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

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Напомним, ранее стало известно о том, что заболела семья Романа Сасанчина.