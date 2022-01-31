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Помощи ждать неоткуда: Роман Сасанчин с женой и дочкой заболели коронавирусом

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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31 января, 14:35
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Победитель "Голосу країни"-10 Роман Сасанчин с супругой и дочерью заболели коронавирусом. Больше подробностей по теме читайте в нашем материале
Роман Сасанчин с семьей заболели коронавирусом
Роман Сасанчин с семьей заболели коронавирусом / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Буквально недавно в семье Романа Сасанчина было очень радостное событие – крестины дочери, но сегодня появились тревожные новости. Как оказалось, 19-летний артист вместе с женой Иванной и дочкой, которой всего лишь месяц, заболели коронавирусом. Ситуация осложняется еще и тем, что у пары нет помощников.

Как стало известно, после недавних крестин дочери пара почувствовала недомогание: поднялась температура, начало ломать тело, появилось першение в горле. Экспресс-тесты на ковид оказались положительными.

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скриншот https://www.instagram.com/sasanchyn_official/

Позже и у малютки Элизабет появились симптомы болезни. Именно о ее здоровье пекутся молодые родители больше всего.

Ситуация осложняется еще и тем, что у пары нет помощников, равно как и не с кем оставить ребенка. Поэтому дома ребята придерживаются рекомендаций врача и подходят к дочери в медицинских масках и только при необходимости, часто моют руки.

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Ввиду ситуации, пара также подверглась критике из-за того, что они провели крестины малышки. Но мама Элизабет уверена, что сейчас все равно в зоне риска каждый.

скриншот https://www.instagram.com/annavi_i/

Поклонники пары желают их семье скорейшего выздоровления!

Напомним, ранее жена Романа Сасанчина оказалась в больнице.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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