София Ротару вернулась в соцсети. Сердце певицы разрывается от боли

София Ротару прервала длительное молчание в соцсетях / Фото: Коллаж: Сегодня

Далеко не все украинские артисты ежедневно показывают миру жестокость российской армии. Некоторых звезд поклонники потеряли из виду, как, например, Олега Винника. Уже длительное время публично не комментирует войну в Украине и народная артистка Украины София Ротару. Мы рассказывали, что за певицу в разгар полномасштабного наступления рашистов объяснялся ее концертный директор, Сергей Лавров.

Однако кровавый теракт оккупантов в Кременчуге прервал длительное молчание Софии Михайловны. 74-летняя певица опубликовала в своем Instagram сториз, в которой написала название города и дату ракетного обстрела.

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Скриншот Instagram/sofiarotaru.official

К скорбящей сториз София Михайловна больше ничего не добавила. Отметим, что последняя публикация Ротару датируется 28 февраля. Тогда певица сообщила, что она в Киеве. И добавила.

Независимость и свобода стоят дорого – это правда. Но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины? Эти факты разрывают мое сердце на части! – написала в феврале Ротару.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у многих знаменитостей Instagram удаляет правдивые публикации о войне в Украине.