София Стужук опубликовала свои личные фото до похудения: Стыдно показывать (до и после)

Блогер София Стужук показала результаты похудения / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

26-летняя украинская блогер София Стужук, которая в прямом эфире сделала операцию у Эдгара Каминского, показала свои фотографии до и после похудения. Она сообщила, что за 21 день потеряла всего два килограмма, но тело визуально подтянулось.

Фотографии София Стужук опубликовала в Instagram. Блогер призналась, что после смерти супруга (Дмитрий Стужук умер от осложнений COVID-19 в октябре 2020-го, – ред.) она набрала 10 килограммов. Такого с Софией, по ее словам, никогда не было, а после этого взять себя в руки и похудеть ей долго не удавалось.

Сейчас блогер признается, что ее трансформация тела продолжается.

Просто имейте в виду, что мне пипец как стыдно показывать Вам эти фото. 21 день мы тренировались почти каждый день, питались правильно, ходили на массажи несколько раз в неделю, старались быть активными, даже делали обёртывания, тейпирования и ходили в сауны. Исключили всё вредное, фастфуд, сахар, алкоголь, перекусы и т. д. Два раза сорвались, – написала София Стужук.

София Стужук до и после похудения / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

За это время у Софии Стужук ушло в талии пять миллиметров.

София Стужук похудела на два килограмма / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Блогер отметила, что через месяц будет выглядеть еще лучше.

София Стужук показала, как выглядит после похудения / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Смотрите интервью с Софией Стужук в программе "Зірковий шлях":

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