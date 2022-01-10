София Стужук нарвалась на хейт за отдых в Карпатах без детей: мать-кукушка

Стужук нарвалась на критику из-за детей / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

София Стужук наслаждается своим времяпрепровождением в Буковеле. Блогер делится многочисленными фото и успела покрасоваться аппетитными ягодицами на оне заснеженных Карпат.

Аудиторию Стужук очень возмутил тот факт, что молодая мама оставила троих детей в Киеве без внимания. В Instastories София решила ответить на вопросы фолловеров и нарвалась на волну хейта.

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Больше всего фанатов интересовало, с кем же Стужук оставила детей. Оказалось, что сейчас за ними присматривают няни, а мама каждый день звонит им.

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На вопросы своих подписчиков Стужук ответила, что испытывает вину за то, что оставляет детей, но по ее мнению она делает это для того, чтобы обеспечить комфортную жизни для своих малышей.

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Такое отношение Стужук к материнству возмутило поклонников и многие написали ей, что разочарованы поведением молодой мамы.

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"Домой к детям езжай ш****ва б****!"

"Честно, ты стала ужасным примером матери, и врагу не пожелаешь"

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София Стужук решила ответить всем хейтерам в посте.

Отчет в том, что моя система ценностей и координат всегда была семья. Я человек, в котором любви море. Я нуждаюсь в том, чтобы дарить её и в том, чтобы получать. Я кайфую быть в одних отношениях больше, чем в свободе. Я обожаю быть мамой и очень сильно люблю своих детей. Очень, – написала в публикации блогер.

Напомним, что ранее София сделала себе пластическую операцию и изменила форму груди.