Софія Стужук нарвалася на хейт за відпочинок у Карпатах без дітей: мати-зозуля

Стужук нарвалася на критику через дітей / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Софія Стужук насолоджується своїм проведенням часу в Буковелі. Блогер ділиться численними фото та встигла покрасуватися апетитними сідницями на оні засніжених Карпат .

Аудиторію Стужук дуже обурив той факт, що молода мама залишила трьох дітей у Києві поза увагою. У Instastories Софія вирішила відповісти на запитання фоловерів та нарвалася на хвилю хейту.

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Найбільше фанів цікавило, з ким же Стужук залишила дітей. Виявилося, що зараз доглядають за ними няні, а мама щодня дзвонить їм.

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На запитання своїх шанувальників Стужук відповіла, що випробовує провину за те, що залишає дітей, але на її думку вона робить це для того, щоб забезпечити комфортне життя для своїх малюків.

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Таке ставлення Стужук до материнства обурило шанувальників і багато хто написав їй, що розчарований поведінкою молодої мами.

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"Чесно, ти стала жахливим прикладом матері, і ворогові не забажаєш"

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Софія Стужук вирішила відповісти всім хейтерам у пості.

Звіт у тому, що моя система цінностей та координат завжди була сім'я. Я людина, в якому кохання море. Я потребую дарувати її і отримувати. Я кайфую бути в одних стосунках більше, ніж у свободі. Я люблю бути мамою і дуже люблю своїх дітей. Дуже, – написала у публікації блогер.

Нагадаємо, що раніше Софія зробила собі пластичну операцію та змінила форму грудей .