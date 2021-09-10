Солистка Go_A о серьезной болезни легких: Залечили так, что весила 43 кг

Екатерина Павленко из Go_A рассказала о своей болезни / Фото: instagram.com/monokatee

После того, как группа заняла пятое место на "Евровидении", о ней заговорила не только вся Европа, но и весь мир. Солистка коллектива, Екатерина Павленко, которая родилась в Нежине, сейчас и не вспомнит, когда музыка заполонила ее жизнь.

Первую песню написала – мне было пять лет, наверное. И это было так просто. Мне очень хотелось играть на пианино. В музыкальной школе преподавался только академический вокал. Я начала заниматься, и сказали: "Надо идти в оперу, очень громкий голос", – рассказала певица в программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина".

Большое оперное будущее перечеркнула болезнь, а ей предшествовала семейная драма. Когда девочке было восемь, умер ее дедушка. И мама поссорилась с братом, дядей Кати, с которым они тогда делили большой дедов дом. После ссоры женщина с ребенком оказались на улице. С папой они тоже не общались, поэтому поддержки просить было не у кого.

Солистка Go_A Екатерина Павленко / Фото: instagram.com/monokatee

В конце концов, спустя годы скитаний по чужим квартирам, они поселились в своем недостроенном доме без отопления. Сейчас Катя предполагает, что именно переохлаждение и привело к проблемам с легкими. Тогда и начались в жизни девочки бесконечные скитания по больницам:

Как раз отрезок жизни с 14 по 17 лет. Ты лежишь в палате, а тебя никто не приходит навещать. И ты слышишь шаги за дверью, но это не к тебе. У меня и так в палате уже начали умирать люди. Меня просто там залечили уже так, что я весила 43 кг, и мне ничего не помогало", – поделилась Екатерина Павленко на телеканале "Украина".

Go_A, Украина / Фото: eurovision.tv

Она признается, был момент, когда смерть казалась неизбежной. Ее дважды вытягивали с того света:

Был классный в Чернигове анестезиолог. Мне кажется, он спас мне жизнь. Помню хирургов вызвали, ночью была экстренная операция, и он прям помогал мне пить воду. В Киев, когда мы приехали, это вообще другая история. Они как-то так все меня взялись и спасли, – рассказала вокалистка Go_A.

Болезнь не прошла бесследно. Врачи говорили – о пении придется забыть. К счастью, Павленко удалось восстановить свои силы и здоровье и стать звездой, которой теперь гордится вся Украина.

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