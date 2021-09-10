Солістка Go_A про серйозну хворобу легенів: Залікували так, що важила 43 кг

Катерина Павленко з Go_A розповіла про свою хворобу / Фото: instagram.com/monokatee

Після того, як гурт посів п'яте місце на "Євробаченні", про нього заговорила не лише вся Європа, але й увесь світ. Солістка колективу, Катерина Павленко, яка народилася в Ніжині, зараз і не згадає, коли музика заполонила її життя.

Першу пісню написала – мені було п'ять років, напевно. І це було так просто. Мені дуже хотілося грати на піаніно. У музичній школі викладався тільки академічний вокал. Я почала займатися, і сказали: "Треба йти в оперу, дуже гучний голос", – розповіла співачка в програмі "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна".

Велике оперне майбутнє перекреслила хвороба, а їй передувала сімейна драма. Коли дівчинці було вісім, помер її дідусь. І мама посварилася з братом, дядьком Каті, з яким вони тоді ділили великий дідів будинок. Після сварки жінка з дитиною опинилися на вулиці. З татом вони теж не спілкувалися, тому підтримки просити було ні в кого.

Солістка Go_A Катерина Павленко / Фото: instagram.com/monokatee

Зрештою, через роки поневірянь чужими квартирами, вони оселилися в своєму недобудованому будинку без опалення. Зараз Катя припускає, що саме переохолодження й призвело до проблем з легенями. Тоді й почалися в житті дівчинки нескінченні поневіряння лікарнями:

Саме відрізок життя з 14 по 17 років. Ти лежиш в палаті, а тебе ніхто не приходить навідувати. І ти чуєш кроки за дверима, але це не до тебе. У мене і так в палаті вже почали вмирати люди. Мене просто там залікували вже так, що я важила 43 кг, і мені нічого не допомагало", – поділилася Катерина Павленко на телеканалі "Україна".

Go_A, Україна / Фото: eurovision.tv

Вона зізнається, був момент, коли смерть здавалася неминучою. Її двічі витягували з того світу:

Був класний в Чернігові анестезіолог. Мені здається, він врятував мені життя. Пам'ятаю хірургів викликали, вночі була екстрена операція, і він прям допомагав мені пити воду. До Києва, коли ми приїхали, це взагалі інша історія. Вони якось так всі за мене взялися і врятували, – розповіла вокалістка Go_A.

Хвороба не пройшла безслідно. Лікарі говорили – про спів доведеться забути. На щастя, Павленко вдалося відновити свої сили й здоров'я і стати зіркою, якою тепер пишається вся Україна.

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