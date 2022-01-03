Соревнуется с бывшей мужа? Голая Собчак засветила пятую точку в бане

Ксения Собчак опубликовала обнаженное фото / Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Когда-то Ксения Собчак говорила, что "чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки" в соцсетях. А теперь ведущая сама опубликовала в Instagram фотографию себя обнаженной.
И это после того, как утром 1-го января она показала себя без масок в сторис...
31-го я в баню не хожу, зато 2-го – с удовольствием, – подписала пост Ксения Собчак.
В комментариях несколько подписчиков звезды отметили, что сперва приняли ее за Анастасию Волочкову, ведь та обожает публиковать подобный контент.
- "Должен быть ответ от Волочковой"
- "Волочкова отдыхает"
- "Волочкова негодует"
- "Дважды проверила, не Волочковой ли страница"
А кто-то заподозрил, что это ответ Ксении Собчак на откровенные фото бывшей супруги Константина Богомолова- актрисы Дарьи Мороз.
Константин Богомолов и Дарья Мороз прожили в браке восемь лет. После развода в 2018-м свою общую дочь актриса и режиссер воспитывают вместе.
В 2019 году Богомолов сыграл свадьбу с Ксенией Собчак. В московский ЗАГС молодожены приехали на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас", а после отправились в храм на церемонию венчания.
Ранее сообщалось, что на Ксению Собчак подали в суд после скандального фильма об "инфоцыганах".