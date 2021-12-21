Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО

Трейлер Мавки

Лепс развелся

Что с Винником?

Каменских и Ревва

Шоу "Маска". Сезон 2

Турецкие сериалы
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

На Собчак подали в суд после скандального фильма об "инфоцыганах". В чем обвиняют ведущую

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
21 декабря, 11:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Документальный фильм Ксении Собчак о блогерах, которые продают курсы, наделало немало шума. Однако ведущая отнюдь не ожидала, что из-за видео ее обвинят в... расизме и ксенофобии
На Ксению Собчак подали иск в суд после ролика об "инфоцыганах".
На Ксению Собчак подали иск в суд после ролика об "инфоцыганах". / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, скриншот

Ксения Собчак своими YouTube-видео неоднократно оскорбляла и знаменитостей, и простых граждан. Поэтому с ней даже пытались судиться, но каждый раз скандальная блондинка отстаивала свою правоту. Ее ролик об "инфоцыганах" также не исключение.

Собчак ожидала, что видеоматериал об инфобизнесменах обернется скандалом. Впрочем, она вряд ли предполагала, что от нее потребуют моральной компенсации в 100 миллионов рублей из-за якобы оскорблений, которые она нанесла этнической группе цыган.

Реклама

На днях телеведущая выпустила ролик об инфобизнесменах.
На днях телеведущая выпустила ролик об инфобизнесменах. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Инвестор и руководитель онлайн-школы Сергей Бриз заявил, что Ксения оскорбила именно цыган выпуском фильма.

В своем ролике вы рассказываете о бизнесменах, которых считаете недобросовестными. Вы можете иметь свое мнение, это право предоставлено Конституцией. Но вы не можете унижать по национальному признаку ваших соотечественников. В вашем ролике слово "инфоциганы" является символом мошенничества и предпринимательской неряшливости, – заявил бизнес-коуч.

Так что Сергей требует от Ксении удалить ролик, а также выплатить моральную компенсацию в размере 100 миллионов рублей. Эти средства инвестор пообещал направить в Культурный фонд цыган.

Реклама

Реакция Собчак

Ксения не стала молчать и ответила на такие обвинения:

Я женщина не гордая, повторю: термин "инфоцыганы" придумала не я, предвзятий ни к какой нации у меня нет. Цыгане, танцевавшие в нашем ролике, с радостью поддержали эту идею. Резюмирую. Что касается цыган: народ с богатой историей и культурой, уважаю. Насчет претензий Сергея Бриза: пофиг, — отметила телеведущая.

Собчак написала, что единственная цель этого скандала – раскрутка Бриза и его бизнеса. Но как бы там не было, Сергей подал иск в суд, и дело будут рассматривать.

Реклама

О чем ролик Собчак

На днях Ксения Собчак представила на своем YouTube-канале фильм об "инфоцыганах". Так, она раскритиковала всевозможные мотивационные марафоны и курсы блогеров. Периодически в видео появлялись сами цыгане, исполнявшие танцы.

Фото: скриншот YouTube

В разоблачающем фильме досталось от телеведущей многим блогерам и медийным людям, которые решили заработать подобный образом, в тому числе Елене Блиновской.

Также в этом документальном видео Собчак упрекнула Тодоренко в обмане из-за авторского курса, который она запустила вместе со своим мужем Владом Топаловым.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Мне очень дивно за этим наблюдать и тут вопрос – кто же главный коррупционер?

Юрий Никитин украинский музыкальный продюсер
Скандал набирает обороты
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять