На Собчак подали в суд после скандального фильма об "инфоцыганах". В чем обвиняют ведущую

Документальный фильм Ксении Собчак о блогерах, которые продают курсы, наделало немало шума. Однако ведущая отнюдь не ожидала, что из-за видео ее обвинят в... расизме и ксенофобии

На Ксению Собчак подали иск в суд после ролика об "инфоцыганах". / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, скриншот

Ксения Собчак своими YouTube-видео неоднократно оскорбляла и знаменитостей, и простых граждан. Поэтому с ней даже пытались судиться, но каждый раз скандальная блондинка отстаивала свою правоту. Ее ролик об "инфоцыганах" также не исключение.

Собчак ожидала, что видеоматериал об инфобизнесменах обернется скандалом. Впрочем, она вряд ли предполагала, что от нее потребуют моральной компенсации в 100 миллионов рублей из-за якобы оскорблений, которые она нанесла этнической группе цыган.

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На днях телеведущая выпустила ролик об инфобизнесменах. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Инвестор и руководитель онлайн-школы Сергей Бриз заявил, что Ксения оскорбила именно цыган выпуском фильма.

В своем ролике вы рассказываете о бизнесменах, которых считаете недобросовестными. Вы можете иметь свое мнение, это право предоставлено Конституцией. Но вы не можете унижать по национальному признаку ваших соотечественников. В вашем ролике слово "инфоциганы" является символом мошенничества и предпринимательской неряшливости, – заявил бизнес-коуч.

Так что Сергей требует от Ксении удалить ролик, а также выплатить моральную компенсацию в размере 100 миллионов рублей. Эти средства инвестор пообещал направить в Культурный фонд цыган.

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Реакция Собчак

Ксения не стала молчать и ответила на такие обвинения:

Я женщина не гордая, повторю: термин "инфоцыганы" придумала не я, предвзятий ни к какой нации у меня нет. Цыгане, танцевавшие в нашем ролике, с радостью поддержали эту идею. Резюмирую. Что касается цыган: народ с богатой историей и культурой, уважаю. Насчет претензий Сергея Бриза: пофиг, — отметила телеведущая.

Собчак написала, что единственная цель этого скандала – раскрутка Бриза и его бизнеса. Но как бы там не было, Сергей подал иск в суд, и дело будут рассматривать.

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О чем ролик Собчак

На днях Ксения Собчак представила на своем YouTube-канале фильм об "инфоцыганах". Так, она раскритиковала всевозможные мотивационные марафоны и курсы блогеров. Периодически в видео появлялись сами цыгане, исполнявшие танцы.

Фото: скриншот YouTube

В разоблачающем фильме досталось от телеведущей многим блогерам и медийным людям, которые решили заработать подобный образом, в тому числе Елене Блиновской.

Также в этом документальном видео Собчак упрекнула Тодоренко в обмане из-за авторского курса, который она запустила вместе со своим мужем Владом Топаловым.