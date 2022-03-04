Советы психолога Натальи Холоденко: как не сойти с ума в войну?

Наталья Холоденко дала советы, как справиться с тревогой в войну / Фото: instagram.com/kholodenkon

Пока украинские звезды призывают своих российских и западных коллег не молчать о войне в Украине. Тысячи украинцев живут в полном непонимании происходящего из-за паники.Огромное количество угнетающих новостей, страх за свою жизнь и жизнь близких сейчас знакомы каждому жителю страны.

Советы о том, как справиться с тревогой и не сойти с ума в такое сложное и опасное время дала психолог Наталья Холоденко в беседе со Славой Деминым.

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Для начала психолог объяснила, что нервничать в такой обстановке совершенно нормально и даже правильно, но стоит понимать, когда тревожность переходит в панику.

Дело в том, что паника – это когда ты без вектора суетишься, потому что тебе позвонили "А я от этого взрыва проснулась", из-за того, что не было структурированных действий мы могли попасть в более опасную ситуацию. Но вообще не нервничать человек не может и не должен в такой ситуации, – рассказала Холоденко.

По словам психолога, необходимо постараться перенаправить панику в здоровую тревожность, ведь чувство страха, в отличи от чувства паники, наоборот ускоряет человека, а не тормозит.

Сохранять спокойствие в такой ситуации невозможно. Поэтому человек должен постоянно задавать себе вопрос: "Что я должен сейчас сделать?". Идея о том, что мы можем сохранять спокойствие, она антибиологична, – рассказала специалист.

Холоденко поделилась своими методами, которые помогают ей справиться с подавляющим чувством.

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Логические разговоры с собой

Как рассказала Наталья, в первую очередь она стала думать о том, что не все атаки, которые слышны идут в сторону наших защитников и украинцев. Стоит помнить, что бойцы ВСУ тоже отвечают противнику.

Первое, что помогало мне, то, что я начала считать. То есть, что есть удары в нашу сторону, но половину ударов в их сторону. Логически разговор с собой. Ты понимаешь, что это от нас полетело, а не к нам, – объяснила Холоденко.

Техника простукивания

Следующий способ это физическая техника, который поможет немного расслабиться и успокоить нервную систему. Поэтому психолог рекомендует аккуратно простукивать по телу.

Страх он обычно сжимается, концентрируется в районе желудка или сердца. Как раз для того, чтобы не было инфарктов и такой концентрации на одну часть тела, надо себя простукивать, – поделилась Холоденко.

Как рассказала Холоденко, все "трясущие" техники, движения руками и ногами, как стряхивание очень помогают нам прийти в себя и дают возможность перезагрузить нейроны.

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Рисование и движения

Также Холоденко отметила, что очень хорошо справиться тревогой помогает рисование. Психолог привела в пример ситуации, когда мы часто что-то черкаем на бумаге или рисуем непонятные линии на совещаниях, во время разговоров и так далее.

Можно рисовать, стучать ногами, дать себе право на нервные, странные движения. Это биологический способ выводит тревогу, в природа так задумано, чтобы в момент страха мы бежали, вскарабкивались куда-то, а не сидели за камнем три дня. Я настаиваю: попрыгайте, подрыгайте ногами, сбрасывайте это и давайте адреналину выйти через такие базовые физические движения, которыке возможны в условиях, в которых вы находитесь, – объяснила эксперт.

Как "правильно" звонить родным?

Сейчас многие семьи разделены из-за военных действий, кому-то пришлось остаться в Украине, а кто-то успел уехать в другую страну. Для Натальи Холоденко эта ситуация оказалась очень знакомой, ведь она с детьми покинула Украину, а муж и ее родные остались здесь.

Когда мы начинает тревожить и делать тревожные звонки с тревожным голосом "Ну как ты там?", от этого человеку легче не становится, ему тоже тревожно и страшно. Я горжусь сейчас своей мамой, которая осталась в Черкассах. Она звонит и говорит: "Мы нормально, у нас бомбоубежище класса "Люкс". Я вообще за черный юмор, ведь юмор дает возможность перерабатывать и принимать ситуацию, – поделилась Наталья.

Синдром уцелевшего

Кроме того, многие украинцы сталкиваются с чувством вины и так называемым "синдромом уцелевшего", когда им кажется, что они могли бы спасти жизни других людей. Наталья Холоденко советует для начала задать себе вопрос "Кого и как я могу спасти?", а также трезво подходить к ситуации.

Она объяснила на своем примере, что например, ее мама самостоятельно не смогла бы пешком перейти границу, поэтому для нее решение остаться в Украине было самым здравым. При этом психолог четко понимает, что сейчас ее главная задача спасти своих детей и быть рядом с ними.

Я активно говорю всем мамам, что мы обязаны спасать своих детей. Эта война была бы в любом случае, не в этом поколении, так в следующем, этого было не избежать. Сейчас, спасая детей, мы по сути сохраняем нацию, которую пытаются истребить. Все эти обвинения "Вы крысы, сбежали"...а что я могу сделать, заработать воспаление легких ребенку в подвале и оставить его там без лекарств? Если есть возможность, детей нужно спасать, – заявила Холоденко.

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Напомним, Оля Полякова призвала россиян и белорусов не молчать о войне. Также Маша Ефросинина просветила граждан РФ в эфире программы касательно этой ситуации.

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