Маша Ефросинина просветила россиян в эфире программы: "Россия превращается в концлагерь" (видео)

Телеведущая рассказала гражданам РФ, как врут им росСМИ, и что на самом деле происходит в Украине после нападения России

Маша Ефросинина появилась в эфире российского канала. / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинские звезды в отличие от российских коллег не молчат. Потап, Каменских, Дорофеева и другие просят Путина оставить Украину в покое и прекратить войну.

Также Маша Ефросинина дала интервью в эфире российской передачи штаба Навального, где попыталась донести до россиян, что в Украине – не "спецоперация", а настоящая война, в которой гибнут мирные люди, где разрушаются целые города из-за российских оккупантов.

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Я была как все нормальные публичные люди в принципе достаточно чувствительна ко всему. Мне сейчас нас*ать, кто и что обо мне скажет. Вы понимаете, что я вижу, как беременные женщины рожают в подвалах сырых и вонючих. Я никогда в жизни не думала, что страх имеет такую физиологию. Я никогда не знала, как может отниматься просто чувствительность у кожи от страха, – рассказывала телеведущая в эфире.

Маша призналась, что они с мужем и двумя детьми решили остаться в Киеве и никуда не уезжать. Ефросинина описала все, что украинцы пережили за эти семь дней, и до сих пор переживают.

Это произвол. Это Норд-Ост, Беслан, 11 сентября просто за семь дней у нас реализуется. Мне плевать, перегибаю я или нет. Я кричать хочу, но не могу этого делать при моих детях, потому что они боятся, – эмоционально высказалась ведущая.

Также Маша Ефросинина посоветовала россиянам не бояться выходить на митинги и выступать против Путина. Она вспомнила, как украинцы выходили на Майдан и все вместе требовали, чтобы их услышали.

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Я верю в народный бунт. Нас когда-то он спас. Эта гнида (Путин, – Ред.) должна увидеть, что против него миллионы. Не посадят всех, не забьют, не затравят миллион человек. Мы выходили миллионами. Россия превращается в концлагерь без крыши, тут и проволка не нужна. Людям грозит бедность и гражданская война. Людям грозит нищета и убожество и детям, что самое страшное. Почему же они не выходят, дома сидят?

Раньше Сергей Бабкин записал в бомбоубежище песню Путину. А Екатерина Репяхова послала нах*й россиян, которые ничего не делают.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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