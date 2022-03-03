Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Егоровой

Что с королевой?

План Бобула

Близнецы Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Маша Ефросинина просветила россиян в эфире программы: "Россия превращается в концлагерь" (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 марта, 16:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Телеведущая рассказала гражданам РФ, как врут им росСМИ, и что на самом деле происходит в Украине после нападения России
Маша Ефросинина появилась в эфире российского канала.
Маша Ефросинина появилась в эфире российского канала. / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинские звезды в отличие от российских коллег не молчат. Потап, Каменских, Дорофеева и другие просят Путина оставить Украину в покое и прекратить войну.

Также Маша Ефросинина дала интервью в эфире российской передачи штаба Навального, где попыталась донести до россиян, что в Украине – не "спецоперация", а настоящая война, в которой гибнут мирные люди, где разрушаются целые города из-за российских оккупантов.

Реклама

Я была как все нормальные публичные люди в принципе достаточно чувствительна ко всему. Мне сейчас нас*ать, кто и что обо мне скажет. Вы понимаете, что я вижу, как беременные женщины рожают в подвалах сырых и вонючих. Я никогда в жизни не думала, что страх имеет такую физиологию. Я никогда не знала, как может отниматься просто чувствительность у кожи от страха, – рассказывала телеведущая в эфире.

Маша призналась, что они с мужем и двумя детьми решили остаться в Киеве и никуда не уезжать. Ефросинина описала все, что украинцы пережили за эти семь дней, и до сих пор переживают.

Это произвол. Это Норд-Ост, Беслан, 11 сентября просто за семь дней у нас реализуется. Мне плевать, перегибаю я или нет. Я кричать хочу, но не могу этого делать при моих детях, потому что они боятся, – эмоционально высказалась ведущая.

Также Маша Ефросинина посоветовала россиянам не бояться выходить на митинги и выступать против Путина. Она вспомнила, как украинцы выходили на Майдан и все вместе требовали, чтобы их услышали.

Реклама

Я верю в народный бунт. Нас когда-то он спас. Эта гнида (Путин, – Ред.) должна увидеть, что против него миллионы. Не посадят всех, не забьют, не затравят миллион человек. Мы выходили миллионами. Россия превращается в концлагерь без крыши, тут и проволка не нужна. Людям грозит бедность и гражданская война. Людям грозит нищета и убожество и детям, что самое страшное. Почему же они не выходят, дома сидят?

Раньше Сергей Бабкин записал в бомбоубежище песню Путину. А Екатерина Репяхова послала нах*й россиян, которые ничего не делают.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сумские партизаны. Железнодорожники Руслан Аристархов и Артём Киселев без оружия, но с помощью смекалки захватили вражеский БТР и двух российских военных из экипажа. УЗ представит к награждению своих героев.
Слава Україні!
Топ YouTube
ТОП-10 самых популярных видео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковский Хореограф, танцор
Читать интервью

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять