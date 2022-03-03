Сколько еще людей погибнет ради амбиций плешивого имперца? Оля Полякова призывает не молчать о войне

Призывов к российским и белорусским гражданам с просьбой не молчать о войне в Украине становится все больше и больше. Украинские звезды стараются привлечь всю свою аудиторию к распространению информации

Оля Полякова призывает весь мир не молчать о войне в Украине / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова записывает уже не первое обращение к русскому народу и президенту России Владимиру Путину. А накануне певица поздравила с днем рождения дочь Машу и рассказала, каково это узнавать о войне в таком юном возрасте.

В своем Instagram Полякова снова обратилась ко всем жителям России, Беларуси и Европы с просьбой максимально распространить правду о том, что сейчас происходит в Украине.

Реклама

Вы же видите, что правда на нашей стороне! Говорите об этом своим родным в России, показывайте им видео о бомбежках, о смертях, о пленных, о трупах российских солдат, которых бросили и предали. Сейчас хотят предать весь российский народ, собрать огромную армию и пусть ее в этот ад. Сколько еще людей погибнет ради амбиций плешивого имперца?! – заявила в своем обращении исполнительница.

Полякова в который раз настояла на том, что каждый публичный человек, каждый неравнодушный может помочь остановить войну в Украине и гибель тысячей невинных жертв.

Пусть бойкотируют, не пускают своих мужей и детей на эту войну! Говорите с ними, показывайте фото и видео! Вы тоже можете остановить эту войну – каждое усилие, каждый шаг важен! – призвала всех Оля Полякова.

Раньше Милла Йовович эмоционально высказалась о войне России против Украины. Также Джим Керри выступил против российской агрессии.

Реклама

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.