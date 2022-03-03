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Сколько еще людей погибнет ради амбиций плешивого имперца? Оля Полякова призывает не молчать о войне

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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3 марта, 22:08
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Призывов к российским и белорусским гражданам с просьбой не молчать о войне в Украине становится все больше и больше. Украинские звезды стараются привлечь всю свою аудиторию к распространению информации
Оля Полякова призывает весь мир не молчать о войне в Украине
Оля Полякова призывает весь мир не молчать о войне в Украине / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова записывает уже не первое обращение к русскому народу и президенту России Владимиру Путину. А накануне певица поздравила с днем рождения дочь Машу и рассказала, каково это узнавать о войне в таком юном возрасте.

В своем Instagram Полякова снова обратилась ко всем жителям России, Беларуси и Европы с просьбой максимально распространить правду о том, что сейчас происходит в Украине.

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Вы же видите, что правда на нашей стороне! Говорите об этом своим родным в России, показывайте им видео о бомбежках, о смертях, о пленных, о трупах российских солдат, которых бросили и предали. Сейчас хотят предать весь российский народ, собрать огромную армию и пусть ее в этот ад. Сколько еще людей погибнет ради амбиций плешивого имперца?! – заявила в своем обращении исполнительница.

Полякова в который раз настояла на том, что каждый публичный человек, каждый неравнодушный может помочь остановить войну в Украине и гибель тысячей невинных жертв.

Пусть бойкотируют, не пускают своих мужей и детей на эту войну! Говорите с ними, показывайте фото и видео! Вы тоже можете остановить эту войну – каждое усилие, каждый шаг важен! – призвала всех Оля Полякова.

Раньше Милла Йовович эмоционально высказалась о войне России против Украины. Также Джим Керри выступил против российской агрессии.

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Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Бригадный генерал Красильников, командир оперативно-тактической группировки «Північ». Вместе со своими бойцами двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. За что получил звание Герой Украины.
Слава Україні!
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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