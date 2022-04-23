Совсем взрослый! Кейт и Уильям опубликовали новые фото принца Луи в честь его 4-летия

Как выглядит подросший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge
Правнук королевы Елизаветы II, внук принца Уэльского Чарльза и принцессы Уэльской Дианы, третий ребенок герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин – принц Луи – празднует четвертый день рождения.
Он родился 23 апреля 2018 года в Больнице Святой Мэри в Лондоне, а в прошлом году впервые пошел в детский сад Willcocks Nursery School, где обучение стоит полмиллиона гривень.
По случаю дня рождения сына Кейт и Уильям показали публике новые фотографии Луи. На снимках, опубликованных в официальном Instagram-профиле королевской семьи, принц запечатлен в зеленых шортах и сером свитере на пляже.
Принц Луи – пятый в очереди наследования английского престола. Принца именуют "Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский".
На этой неделе королеве Елизавете II исполнилось 96 лет, но никаких мероприятий по этому случаю не проводилось. Ее Величество находилась в загородной резиденции Сандрингеме, где раньше часто бывал ее покойный супруг принц Филипп.
По случаю дня рождения королевы, дворец опубликовал ее милое фото с пони.