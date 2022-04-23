Совсем взрослый! Кейт и Уильям опубликовали новые фото принца Луи в честь его 4-летия

Как выглядит подросший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Правнук королевы Елизаветы II, внук принца Уэльского Чарльза и принцессы Уэльской Дианы, третий ребенок герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин – принц Луи – празднует четвертый день рождения.

Он родился 23 апреля 2018 года в Больнице Святой Мэри в Лондоне, а в прошлом году впервые пошел в детский сад Willcocks Nursery School, где обучение стоит полмиллиона гривень.

Реклама

По случаю дня рождения сына Кейт и Уильям показали публике новые фотографии Луи. На снимках, опубликованных в официальном Instagram-профиле королевской семьи, принц запечатлен в зеленых шортах и сером свитере на пляже.

Новые фото принца Луи / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Принц Луи – пятый в очереди наследования английского престола. Принца именуют "Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский".

Реклама

Принцу Луи исполнилось 4 года / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

На этой неделе королеве Елизавете II исполнилось 96 лет, но никаких мероприятий по этому случаю не проводилось. Ее Величество находилась в загородной резиденции Сандрингеме, где раньше часто бывал ее покойный супруг принц Филипп.

По случаю дня рождения королевы, дворец опубликовал ее милое фото с пони.