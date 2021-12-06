Создатели шоу Маска показали главную новогоднюю маску этого сезона (фото)

Смотрите, как выглядит Ялинка в шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

В специальном выпуске любимого шоу миллионов "Маска" появится зажигательный и яркий символ новогодних праздников – Ялинка. Кто скрылся в уникальном костюме?

Одно появление Ялинки в шоу "Новорічна маска на каналі "Україна" озадачит зрителей и вызовет кучу вопросов. Не сдержатся и звездные детективы:

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Я вижу, что наша Ялинка гендерно-нейтральная. Только посмотрите, вроде бы Ялинка – она, а лицо и ноги мужские, – комментирует Оля Полякова на съемочной площадке шоу.

Ялинка появится в новогоднем выпуске "Маски" / Фото: телеканал "Украина"

Однако все ли так просто? Подсказки у героини тоже будут небанальными, а для того чтобы их услышать, детективам нужно будет выйти на сцену и водить хороводы вокруг звезды, хотя понравится это не всем.

Но по словам ведущего шоу Владимира Остапчука – это одно из невероятнейших действ в эфире, ведь зрители смогут увидеть самый дорогой хоровод из популярнейших артистов страны.

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На сцене шоу "Новорічна маска" Ялинка исполнит хит "Елки" VERKA SERDUCHKA и очарует своим видом. Звездные гости в зале даже назовут героиню "Ялинкою-ельфом", ведь та очень похожа на сказочных героев: острые уши, длинный нос, большие глаза и невероятно стройные длинные руки и ноги. Кстати, маска побила рекорд по длине стоп среди героев двух сезонов – они достигают более метра!

Надеюсь, мой костюм нравится вам так же, как и мне. Однако не спешите называть имена, ведь во мне скрыто так много загадок. Открою один секрет – в эти модные очки я смотреть не буду, для этого есть другое отверстие. Поэтому будьте внимательны! – поделилась Ялинка.

Шоу "Новорічна маска" объединит самых популярных артистов страны. В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу отгадывать знаменитостей под масками будут их коллеги – звездные гости, среди которых певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, Lida Lee; певцы Павел Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Gena VITER; актеры Дарья Трегубова и Павел Костицын, супермодель Алла Костромичева, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", любимые ведущие телеканала "Украина" и многие другие.

Смотрите самую загадочную премьеру "Новорічна маска на каналі "Україна" 31 декабря, в 20:00!

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