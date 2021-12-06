Автори шоу Маска показали головну новорічну маску цього сезону (фото)

Дивіться, як виглядає Ялинка у шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

В спеціальному випуску улюбленого шоу мільйонів "Маска" з'явиться запальний та яскравий символ новорічних свят Ялинка. Хто ховається в унікальному костюмі?

Одна поява Ялинки у шоу "Новорічна маска на каналі "Україна" спантеличить глядачів та викличе купу запитань. Не утримаються і зіркові детективи:

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Я бачу, що наша Ялинка ґендерно-нейтральна. Тільки подивіться, начебто Ялинка – вона, а обличчя та ноги чоловічі, – коментує Оля Полякова на знімальному майданчику шоу.

Ялинка з'явиться у новорічному випуску "Маски" / Фото: телеканал "Україна"

Проте чи все так просто? Підказки у героїні теж будуть небанальними, а щоб їх почути, детективам потрібно буде вийти на сцену і водити хороводи навколо зірки, хоча сподобається це не всім.

Та за словами ведучого шоу Володимира Остапчука – це одне із неймовірніших дійств у ефірі, адже глядачі матимуть змогу побачити найдорожчий хоровод із найпопулярніших артистів країни.

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На сцені шоу "Новорічна маска" Ялинка виконає хіт "Елки" VERKA SERDUCHKA та зачарує своїм виглядом. Зіркові гості у залі навіть назвуть героїню "Ялинкою-ельфом", адже та дуже схожа на казкових героїв: гострі вуха, довгий ніс, великі очі та неймовірно стрункі довгі руки й ноги. До речі, маска побила рекорд по довжині стоп серед героїв двох сезонів – вони сягають понад метр!

Сподіваюся, мій костюм подобається вам так само, як і мені. Однак не поспішайте називати імена, адже в мене приховано так багато загадок. Відкрию один секрет – в ці модні окуляри я не дивитимуся, для цього є інший отвір. Тож будьте уважні! – Поділилася Ялинка.

Шоу "Новорічна маска" поєднає найпопулярніших артистів країни. У святкову ніч допомагатимуть постійним детективам шоу відгадувати знаменитостей під масками їхні колеги – зіркові гості, серед яких співачки Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч, Анастасія Приходько, Lida Lee; співаки Павло Зібров, Олег Скрипка, Діма Коляденко, Gena VITER; актори Дар'я Трегубова та Павло Костіцин, супермодель Алла Костромічева, фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук, лідер гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", улюблені ведучі телеканалу "Україна" та багато інших.

Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна маска на каналі "Україна" 31 грудня, о 20:00!

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