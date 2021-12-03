Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон ⚽ Шахтер - Львов: онлайн 💡 Нововведения декабря 💸 Тысяча Зеленского

Алек не стрелял

Альбом Оксимирона

Триумф Меган

ТОП Spotify

Шоу "Маска". Сезон 2

Пьяные звезды
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

DZIDZIO и Оля Полякова вместе споют в новогоднюю ночь в шоу Маска

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
3 декабря, 17:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Накануне Нового года, 31 декабря, в 20:00 на канале "Украина" выйдет масштабное праздничное шоу "Новорічна Маска". Порадуют зрителей своими выступлениями любимые звезды публики
Оля Полякова и DZIDZIO выпустили новогодний клип на совместную песню.
Оля Полякова и DZIDZIO выпустили новогодний клип на совместную песню. / Фото: пресс-служба

На известную сцену 31 декабря выйдут новые герои, под костюмами которых скроются суперзвезды украинского шоу-бизнеса. Не менее удивят и звездные детективы шоу "Маска" Оля Полякова и DZIDZIO, которые впервые исполнят общую песню "Щасливі люди" перед миллионами зрителей

Автор нового хита DZIDZIO откровенно рассказал, что вдохновило его на создание чувственной композиции и как он действительно относится к звездной коллеге.

Реклама

Напомним, на днях Полякова и DZIDZIO презентовали первую совместную песню "Щасливі люди". Чувственная композиция имеет все шансы стать гимном 2022 года, потому именно ее звездные детективы проекта "Маска" исполнят в шоу канала "Украина" накануне Нового года.

DZIDZIO и Оля Полякова споют дуэтом.
DZIDZIO и Оля Полякова споют дуэтом. / Фото: пресс-служба

В невероятно красивых белых костюмах ангелов, смотрящих из блестящих туч, звезды сольются в романтичном номере. Кстати, DZIDZIO признался, с какими эмоциями написал новый хит.

Реклама

Эту композицию я писал с большой любовью. Хотел напомнить людям, что они должны быть самыми счастливыми на земле! Песня написана для каждого украинца, – поделился певец.

На сцене новогоднего шоу артисты станут одним целым и точно поразят нежностью и искренностью исполнения любого поклонника.

DZIDZIO и Оля Полякова выступят на шоу "Новорічна Маска".
DZIDZIO и Оля Полякова выступят на шоу "Новорічна Маска". / Фото: пресс-служба

Наверное, такого перевоплощения от зажигательных и веселых звезд не ожидал никто. Но, как оказалось, не всегда сценические образы соответствуют состоянию души.

Реклама

Мне нравится Оля. У нее есть очень хорошая роль в украинском шоу-бизнесе и она отлично ее играет. Хотя в жизни она немного другая – очень милая и классная. Редко это показывает, но я все замечаю, – рассказал DZIDZIO.

Шоу "Новогодняя Маска" объединит самых популярных артистов страны. В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу отгадывать знаменитостей под масками будут их коллеги – звездные гости, среди которых певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат, Lida Lee, певцы Павло Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Петр Черный, Gena VITER и Иво Бобул, актеры Дария Трегубова и Павел Костицын, супермодель Алла Костромичева, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, лидер группы "БЕZ Обмежень" Сергей Танчинец, участники группы "ТНМК" Фагот и Фоззи, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковский, шоумен JULIK, а также любимые ведущие канала "Украина" – Лилия Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Алена Винницкая, Григорий Герман, Виталий Школьный, Максим Сикора, Юлия Галушка и ХАС.

Смотрите самую загадочную премьеру "Новогодняя Маска" на телеканале "Украина" 31 декабря в 20:00!

Еще новости по теме:

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять