DZIDZIO и Оля Полякова вместе споют в новогоднюю ночь в шоу Маска

Накануне Нового года, 31 декабря, в 20:00 на канале "Украина" выйдет масштабное праздничное шоу "Новорічна Маска". Порадуют зрителей своими выступлениями любимые звезды публики

Оля Полякова и DZIDZIO выпустили новогодний клип на совместную песню. / Фото: пресс-служба

На известную сцену 31 декабря выйдут новые герои, под костюмами которых скроются суперзвезды украинского шоу-бизнеса. Не менее удивят и звездные детективы шоу "Маска" Оля Полякова и DZIDZIO, которые впервые исполнят общую песню "Щасливі люди" перед миллионами зрителей

Автор нового хита DZIDZIO откровенно рассказал, что вдохновило его на создание чувственной композиции и как он действительно относится к звездной коллеге.

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Напомним, на днях Полякова и DZIDZIO презентовали первую совместную песню "Щасливі люди". Чувственная композиция имеет все шансы стать гимном 2022 года, потому именно ее звездные детективы проекта "Маска" исполнят в шоу канала "Украина" накануне Нового года.

DZIDZIO и Оля Полякова споют дуэтом. / Фото: пресс-служба

В невероятно красивых белых костюмах ангелов, смотрящих из блестящих туч, звезды сольются в романтичном номере. Кстати, DZIDZIO признался, с какими эмоциями написал новый хит.

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Эту композицию я писал с большой любовью. Хотел напомнить людям, что они должны быть самыми счастливыми на земле! Песня написана для каждого украинца, – поделился певец.

На сцене новогоднего шоу артисты станут одним целым и точно поразят нежностью и искренностью исполнения любого поклонника.

DZIDZIO и Оля Полякова выступят на шоу "Новорічна Маска". / Фото: пресс-служба

Наверное, такого перевоплощения от зажигательных и веселых звезд не ожидал никто. Но, как оказалось, не всегда сценические образы соответствуют состоянию души.

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Мне нравится Оля. У нее есть очень хорошая роль в украинском шоу-бизнесе и она отлично ее играет. Хотя в жизни она немного другая – очень милая и классная. Редко это показывает, но я все замечаю, – рассказал DZIDZIO.

Шоу "Новогодняя Маска" объединит самых популярных артистов страны. В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу отгадывать знаменитостей под масками будут их коллеги – звездные гости, среди которых певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат, Lida Lee, певцы Павло Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Петр Черный, Gena VITER и Иво Бобул, актеры Дария Трегубова и Павел Костицын, супермодель Алла Костромичева, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, лидер группы "БЕZ Обмежень" Сергей Танчинец, участники группы "ТНМК" Фагот и Фоззи, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковский, шоумен JULIK, а также любимые ведущие канала "Украина" – Лилия Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Алена Винницкая, Григорий Герман, Виталий Школьный, Максим Сикора, Юлия Галушка и ХАС.

Смотрите самую загадочную премьеру "Новогодняя Маска" на телеканале "Украина" 31 декабря в 20:00!

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