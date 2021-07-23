Стас Пьеха отказался от участия в ток-шоу, посвященных избиению его 7-летнего сына: Слишком личная история

Семилетнего сына Петю певца Стаса Пьехи жестоко избили во время отдыха. Несколько дней случившиеся обсуждают в Сети

Стас Пьеха не собирается обсуждать на ТВ избиение своего сына / Фото: instagram.com/wolfieha

Скандал вокруг нападения на сына российского певца Стаса Пьехи не утихает. У мальчика диагностировали множество травм и к делу присоединилась прокуратура, а также следственный комитет. Конечно же, рейтинги хотели получить и российские телеканалы, предлагая Стасу Пьехе обсуждать случившиеся в эфирах популярных ток-шоу. Певец отказывается от таких предложений.

У себя в InstaStories Стас Пьеха обратился к телеканалам и другим СМИ с заявлением, что не собирается пиариться на теме, связанной с избиением его сына , а также принимать участие в различных ток-шок.

Я считаю, что это обесценивание процесса, тем более, что он идет уже на уровне следственного комитета. Для меня это слишком личная и болезненная история, я не буду это выставлять общественности, тем более на телевидении- сказал певец.

Стас Пьеха с сыном / Фото: instagram.com/wolfieha

Напомним, инцидент произошел в коттеджном поселке недалеко от Санкт-Петербурга, где отдыхала экс-супруга Стаса Пьехи с их общим сыном. В соседний дом заехала жена футбольного арбитра Владислава Безбородова с детьми. Петя подружился с одним из соседских детей. Супруге футбольного арбитра не понравилась эта дружба, и она запретила сыну Стаса Пьехи общаться с ее детьми. Мальчик обиделся и проткнул надувной бассейн Безбородовых. Этот поступок разозлил супругу Безбородова, и она подняла руку на Петю и его бабушку. В итоге мальчик получил многочисленные травмы.

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