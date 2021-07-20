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7-летнего сына Стаса Пьехи зверски избили на отдыхе – мальчик получил черепно-мозговую травму

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
20 июля, 17:48
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На днях ребенок российского певца Стаса Пьехи и его экс-супруги Натальи Горчаковой был жестоко избит во время отдыха
На сына Стаса Пьехи напали
На сына Стаса Пьехи напали / Фото: instagram.com/wolfieha

В семье певца Стаса Пьехи, который несколько лет назад перенес инфаркт и признался в зависимости от наркотиков, произошел ужасный инцидент. 7-летнего сына артиста, Петра, сильно ударили, в результате чего он получил множество повреждений, включая черепно-мозговую травму.

Как пишет StarHit, экс-супруга Стаса Пьехи, Наталия, их сын и еще несколько членов семьи отправились на отдых в коттеджный поселок недалеко от Санкт-Петербурга. В особняк рядом с ними заселилась другая семья – супруга известного футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Дети из разных семейств подружились, однако это не понравилось Владиславе Безбородовой: она потребовала, чтобы Петя не общался с ее детьми. Сын Стаса Пьехи обиделся и решил по-детски повредничать – он воткнул карандаш в надувной бассейн.

"Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону, – рассказал очевидец.

После этого мама Пети вызвала полицию, однако женщина, ударившая его, все продолжала оскорблять всех присутствующих. В итоге нападавшая и вовсе заявила, что стала жертвой и якобы получила перелом позвоночника.

Бывшая супруга Стаса Пьехи Наталья Горчакова с сыном
Бывшая супруга Стаса Пьехи Наталья Горчакова с сыном / Фото: instagram.com/knyaginya

Сам Станислав Пьеха обратился за помощью к адвокату, с которым будет добиваться возбуждения уголовного дела.

Наказание будет зависеть от степени вреда здоровью, причиненному Пете и его бабушке. Это установит судмедэкспертиза. К счастью, очевидцам удалось записать видео, на котором агрессивная женщина признается в нападении, – прокомментировал адвокат Сергей Жорин.

Тем временем в королевской семье очередные турбулентности. Совсем скоро Меган Маркл вновь может обвинить королевскую семью в расизме – на этот раз из-за дочери.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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