Страдающая проблемами с психикой княгиня Шарлен впервые за долгое время появилась на публике c мужем

Княгиня Монако Шарлен появилась на публике с мужем - князем Альбером / Фото: Getty Images

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что княгиня Шарлен и князь Альбер – на грани развода. Эта информация появилась на фоне других слухов – о проблемах с психикой у Шарлен.

Французское издание Voici ранее сообщило, что теперь отношения между супругами будут "коммерческими". Поговаривают, что княгиня потребовала от мужа ежегодные выплаты в размере 12 миллионов евро в год за то, что будет выходить с ним в свет и демонстрировать публике "счастливый и крепкий брак".

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Совпадение это или нет, но буквально на днях Шарлен появилась вместе с супругом на Гран-при Формулы-1 в Монако. Фото супругов, которые держатся за руки, разлетелись по Сети.

Князь Альбер II и княгиня Шарлен на Гран-при Формулы-1 / Фото: Getty Images

Хотя, как пишут комментаторы в соцсетях, особо радостной или счастливой Шарлен на этих фото назвать трудно – мол, пусть даже княгиня и улыбалась, но глаза у нее все равно были грустными.

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Тебе идет синий цвет, но ты красивая, когда твои глаза не такие грустные.

Она несчастна с ним. У нее грустный и мертвый взгляд, она никогда не проявляет свою привязанность. Она кажется более счастливой, когда рядом дети.

Грустная улыбка.

Скриншот: Instagram

Княгиня Шарлен была замечена на Формуле-1 / Фото: Getty Images

За последний год Шарлен почти не появлялась на публичных мероприятиях. Ходили слухи, что у Шарлен есть некоторые проблемы с психическим здоровьем, которые развились якобы благодаря давлению со стороны мужа, из-за чего Шарлен пыталась сбежать из Монако. К тому же активно ходили слухи о том, что Альбер II изменял Шарлен, еще когда их отношения только начинались. У князя есть двое признанных внебрачных детей.

Ранее в официальном аккаунте семьи Альбера и Шарлен появилось фото всего семейства, включая княгиню Шарлен.