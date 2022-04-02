Страдающему афазией Брюсу Уиллису понадобился помощник

Брюс Уиллис / Фото: Getty Images

У Брюса Уиллиса диагностировали афазию – расстройство речи, вызываемое повреждением мозга. При заболевании человеку сложно понимать речь и подбирать слова, а также читать и писать. Сейчас вся семья поддерживает актера.

Жена Брюса Эмма, которая младше мужа на 24 года, постоянно находится на связи с профессионалами и уже договорилась о том, чтобы лечением актера занимались лучшие врачи. Как пишет People, ссылаясь на источника, сейчас Брюса не оставляют одного.

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Брюс Уиллис с женой / Фото: Getty Images

У него дома есть помощник, который следит за его безопасностью, но Эмма тоже заботится о нем. Поскольку Брюс старше Эммы, они знали, что его здоровье может ухудшиться раньше, чем у нее. Тем не менее, его диагноз был для нее шокирующим.

Напомним, о болезни Брюса стало известно еще до официального подтверждения. Есть версия, что это следствие травмы головы, которую Уиллис получил во время съемок.

Как сообщало The Sun, в 2002 году на съемках фильма "Слезы солнца" произошел несчастный случай с пиротехническим снарядом. Через два года актер подал иск против кинокомпании Revolution Studios, заявив, что получил серьезные моральные и физические травмы.

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По информации LA Times, те, кто работал с актером в последние несколько лет, отмечали, что это уже не тот Брюс Уиллис. Так, его реплики делали короче, а монологов в сценариях пытались избегать. Команда знаменитости просила, чтобы он снимался максимум восемь часов в день. Кроме того, в большинстве экшн-сцен артиста заменяли дублеры.

К слову, до недавнего времени Брюс Уиллис участвовал во многих проектах. Поэтому, вероятно, несколько премьер с его участием все-таки ми увидим. В частности, "Крепость: Глаз снайпера", "Райский город", "Неверное место" и "Белый слон".