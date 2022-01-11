Ступка с женой и дочерью теперь живут в США – что они там делают и собираются ли вернуться?

Дмитрий Ступка и Полина Логунова рассказали о своей жизни в США / Фото: instagram.com/stupka777, instagram.com/polinalogunova
"Сегодня" связались с Дмитрием и Полиной с просьбой рассказать о решении переехать. Оказалось, что пара неоднократно была в США и эта страна супругам очень нравится.
Мы очень любим Америку и хотели тут побыть дольше, приятная погода и мы не любим снег. Плюс тут можно найти много вдохновения по работе и пройти пару мастер-классов, – рассказывает нам Полина.
Где живет семья?
Дмитрий, Полина и их дочь Богдана живут в спокойном семейном районе.
Живется отлично, но хочется поискать еще интересные места для жизни, – делится Логунова.
По словам Полины, они с Дмитрием "не ждали от США чего-то галактического", но были вещи, которые уже успели удивить звездное семейство.
Недавно мне в лоб чуть не въехал автомобиль преступника, за которым ехало несколько полицейских машин и вертолет. В последний момент я успела уйти от столкновения, тот еще фильм! Мы также посетили несколько достопримечательностей и немного снимали видео для моего YouTube-канала, – рассказала Полина.
Работа на большом расстоянии и планы вернуться в Украину
У Полины есть сразу несколько сфер деятельности – девушка является стилистом по прическам в салоне красоты, занимается продажей косметики и проводит фитнес-марафоны. Дмитрий продолжает сниматься в кино и выступает в роли телеведущего.
Сейчас ведем работу удаленно в Украине, я прохожу обучение по своим профессиям и встречаюсь с разными интересными людьми, я определенно стала другой, после долгого визита сюда, – говорит Полина. – Контролировать бизнес нам удалось , моя команда девочек отлично справляется и я им безумного благодарна, что они подстроились под мое время. Моя лучшая команда самая надежная и трудолюбивая.
По словам Логуновой, пара не исключает, что останется в США.
Насчет постоянного место проживания - были такие мысли, у нас многое осталось в Украине и если и примем решение получить документы для проживания, то придется часто пересекать океан. Думаю, Дима приедет раньше, у него впереди проекты и съемки, я пока останусь тут, пережду зиму, а там будет видно, – говорит Полина.
Мы также поинтересовались, удалось ли найти детский сад для дочери пары, Богданы.
Дочка ходит в садик и отлично уже говорит на английском , что меня безумно радует, – говорит Полина.
Напомним, что в августе прошлого года Дмитрий Ступка оконфузился в прямом эфире – за что на актера обиделась травести-дива Монро.