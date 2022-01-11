Ступка з дружиною та дочкою тепер живуть у США – що вони там роблять і чи збираються повернутися?

Дмитро Ступка та Поліна Логунова розповіли про своє життя у США / Фото: instagram.com/stupka777, instagram.com/polinalogunova

"Сьогодні" зв'язалися із Дмитром та Поліною з проханням розповісти про рішення переїхати. Виявилося, що пара неодноразово була в США, і ця країна подружжю дуже подобається.

Ми дуже любимо Америку і хотіли тут побути довше, приємна погода, і ми не любимо сніг. Плюс тут можна знайти багато натхнення по роботі та пройти кілька майстер-класів, – розповідає нам Поліна.

Дружина Дмитра Ступки Поліна Логунова проходить майстер-класи у США / Фото: instagram.com/polinalogunova

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Де мешкає сім'я?

Дмитро, Поліна та їхня донька Богдана живуть у спокійному сімейному районі.

Живеться чудово, але хочеться пошукати цікавіші місця для життя, – ділиться Логунова.

За словами Поліни, вони з Дмитром "не чекали від США чогось галактичного", але були речі, які вже встигли здивувати зіркове сімейство.

Нещодавно мені в лоб мало не в'їхав автомобіль злочинця, за яким їхало кілька поліцейських машин та вертоліт. В останній момент я встигла уникнути зіткнення, той ще фільм! Ми також відвідали кілька визначних пам'яток та трохи знімали відео для мого YouTube-каналу, – розповіла Поліна.

Поліна Логунова з донькою Богданою / Фото: instagram.com/polinalogunova

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Робота на великій відстані та плани повернутися в Україну

У Поліни є одразу кілька сфер діяльності – дівчина є стилістом за зачісками у салоні краси, займається продажем косметики та проводить фітнес-марафони. Дмитро продовжує зніматися в кіно та виступає у ролі телеведучого.

Зараз ведемо роботу віддалено в Україні, я проходжу навчання за своїми професіями та зустрічаюся з різними цікавими людьми, я безперечно стала іншою, після довгого візиту сюди, – каже Поліна. – Контролювати бізнес нам вдалося, моя команда дівчаток чудово справляється і я їм шалено вдячна, що вони підлаштувалися під мій час. Моя найкраща команда найнадійніша і працьовита.

За словами Логунової, пара не виключає, що залишиться у США.

Щодо постійного місця проживання – були такі думки, у нас багато що залишилося в Україні і якщо й ухвалимо рішення отримати документи для проживання, то доведеться часто перетинати океан. Думаю, Діма приїде раніше, у нього попереду проєкти та зйомки, я поки що залишусь тут, перечекаю зиму, а там буде видно, – каже Поліна.

Дмитро Ступка із сім'єю тимчасово живе в США / Фото: instagram.com/stupka777

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Ми також поцікавилися, чи вдалося знайти дитячий садок для дочки пари, Богдани.

Дочка ходить у садок і відмінно вже говорить англійською, що мене шалено радує, – каже Поліна.

Нагадаємо, що у серпні минулого року Дмитро Ступка сконфузився у прямому ефірі – за що на актора образилася травесті-діва Монро.