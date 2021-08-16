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Дмитрий Ступка в прямом эфире назвал Монро "оно". Травести-дива отреагировала

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
16 августа, 15:50
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Актер и телеведущий, во время обсуждения наряда Монро на Одесском кинофестивале, решил неудачно пошутить в прямом эфире программы на телеканале LIVE
Дмитрий Ступка оскорбил травести-диву Монро
Дмитрий Ступка оскорбил травести-диву Монро / Фото: instagram.com/monritta, instagram.com/stupka777

Во время обсуждения наряда травести-дивы со стилистом, коллега Дмитрия Ступки, Руслана Орленко отметила, что "ей (то есть Монро – Ред.) очень идет это платье". На что Дмитрий, супруга которого ранее обматерила содержанок за рулем, воскликнул: "Ей? А это "она"? Не "оно"?" Реплика Дмитрия вызвала нервные смешки у его коллеги и стилиста, ну а реакция Монро не заставила себя ждать.

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Травести-дива написала пост в Instagram, в котором раскритиковала руководство канала за то, что совсем недавно в эфире LIVE она как раз обсуждала проблему гомофобии в Украине, а теперь, спустя неделю, ведущий телеканала позволил себе подобное проявление дискриминации и неуважения.

Уважаемое руководство канала, не мне давать вам рекомендации, кого нанимать на работу, но вы хотя-бы проведите просветительский ликбез, обучающий мастер-класс, как обращаться к представителям ЛГБТИК+ сообщества, я с удовольствием подскажу контакты профи, которые проведут семинар на эти темы, чтобы впредь такого не повторилось. Иначе, это позор, – написала Монро.

В комментариях многие подписчики Монро высказали свое негодование, отметив, что Дмитрий Ступка, будучи внуком покойного легендарного актера Богдана Ступки, опорочил свою фамилию.

  • Услышать такое, да еще и от внука гения, это п**дец!
  • Богдан Сильвестрович – единственная выдающаяся фигура в этой семье. А на его внуке природа отдохнула.
  • Внук, увы, не пошел в деда, тупой, как пробка.
  • И это внук Ступки...Он и раньше не был примером, но это просто днище уже.

Скриншот: Instagram
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Отметим, что чаще всего в скандальные ситуации попадает супруга Дмитрия Ступки. Недавно она обматерила организаторов концерта рэп-исполнителя Jah Khalib.

Смотрите интервью супруги Дмитрия, Полины Логуновой, для "Зіркового шляху":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Цитата дня

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

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