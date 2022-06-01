Суд Джонни Деппа против Эмбер Херд. Присяжные определились с проигравшим

Херд проиграла суд Деппу/Фото: коллаж: "Сегодня"

Американский актер Джонни Депп выиграл судебный иск к бывшей супруге Эмбер Херд.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Судьи объявили, что Джонни Депп победил по трем обвинениям в клевете против Эмбер Херд и получит от актрисы 15 миллионов долларов. Присяжные из семи человек также решили, что Депп через своего адвоката опозорил Херд по одному из трех пунктов ее встречного иска; ей присудили два миллиона долларов.

Единогласное решение было вынесено после трех дней обсуждения, положив конец семинедельному судебному разбирательству, в ходе которого были получены эмоциональные показания, рассказывающие о бурных отношениях Деппа и Херд и их последствиях.

Кратко о разводе звездной пары

Эмбер Херд и Джонни Депп сыграли свадьбу в 2015 году. Однако уже через год актриса подала на развод и заявила о насилии со стороны экс-мужа. Сам Депп отрицал обвинения и уже в 2019 году подал встречный иск в суд на Эмбер и потребовал у нее 50 млн долларов за клевету.

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Кстати, в защиту Джонни также выступила его бывшая девушка, супермодель Кейт Мосс. Звезда рассказала, что Депп никогда ее не бил и не сбрасывал с лестницы. Хотя Эмбер раньше утверждала, что актер это делал.

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