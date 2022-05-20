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Актриса Ева Грин внезапно поддержала Джонни Деппа, пока он судится с Эмбер Херд

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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20 мая, 21:34
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Ева Грин и Джонни Депп когда-то снимались в фильме "Мрачные тени". Похоже, что актеры сохранили дружеские отношения еще со времен совсместной работы на съемочной площадке
Ева Грин поддержала Джонни Деппа, пока он судится с Эмбер Херд
Ева Грин поддержала Джонни Деппа, пока он судится с Эмбер Херд / Фото: Getty Images

Ева Грин написала короткий пост поддержки Джонни Деппа, и это было достаточно для многомиллионной армии поклонников актера – теперь они знают, что у Джонни есть поддржка в Голливуде. При этом, ранее Депп стал лишаться ролей из-за скандального суда с экс-супругой Эмбер Херд.

Я не сомневаюсь, что Джонни откроет миру свое доброе имя и чудесное сердце и его жизнь и жизнь его семьи станет лучше, чем когда-либо, – написала Ева Грин в Instagram.

Скриншот: Instagram

Напомним, Джонни Депп пытается отсудить у бывшей жены, Эмбер Херд, 50 миллионов долларов за клевету против него. Известно, что после скандального развода и заявлений актрисы о том, что Джонни совершал домашнее насилие, карьера Деппа "потерпела крушение" – к примеру, недавно его выгнали из "Фантастических тварей", где он играл роль злого колдуна Гриндевальда.

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У Деппа есть надежная поддержка в лице его адвоката Камиллы Васкес – в западной прессе сообщают, что парочка закрутила роман.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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