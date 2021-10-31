Супруг Ольги Сумской выпустил песню, которая точно посвящена актрисе: слушайте премьеру

Виталий Борисюк выпустил новую песню, которую посвятил супруге / Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская, которая недавно попала в шторм в Турции, одной из первых сообщила о премьере своего мужа. Видео на песню "Моя любовь" актриса опубликовала в своем Instagram-профиле.
Фолловеры Сумской уверены – песня о ней. Ведь кому же еще Виталий может петь "В твоих глазах дыхание ночи, ты нужна мне очень-очень"?
Слушатели написали много положительных отзывов о песне Виталия Борисюка:
- "Олечка, это вам посвящена песня?"
- "Зашла хитовая песня, хожу пою"
- "Красиво и романтично!"
- "Нереально!"
- "Как красиво! Еще море вдохновляет. Супер!"
Виталий Борисюк не только талантливый актер, но и певец. Об этом поклонники узнали еще ранее – его песни звучат по радио, Виталий также давал сольные концерты. Кроме того, в начале этого года супруг Сумской принимал участие в одном вокальном шоу Украины.
Кстати в мае Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились во второй раз. Они отпраздновали 25 лет со дня свадьбы и в честь этого события решили повторно заключить брак и даже обменялась клятвами.
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