Супруг Ольги Сумской выпустил песню, которая точно посвящена актрисе: слушайте премьеру

Виталий Борисюк выпустил новую песню, которую посвятил супруге / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская, которая недавно попала в шторм в Турции, одной из первых сообщила о премьере своего мужа. Видео на песню "Моя любовь" актриса опубликовала в своем Instagram-профиле.

Фолловеры Сумской уверены – песня о ней. Ведь кому же еще Виталий может петь "В твоих глазах дыхание ночи, ты нужна мне очень-очень"?

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Слушатели написали много положительных отзывов о песне Виталия Борисюка:

"Олечка, это вам посвящена песня?"

"Зашла хитовая песня, хожу пою"

"Красиво и романтично!"

"Нереально!"

"Как красиво! Еще море вдохновляет. Супер!"

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Скриншот: instagram.com/olgasumska

Виталий Борисюк не только талантливый актер, но и певец. Об этом поклонники узнали еще ранее – его песни звучат по радио, Виталий также давал сольные концерты. Кроме того, в начале этого года супруг Сумской принимал участие в одном вокальном шоу Украины.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Кстати в мае Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились во второй раз. Они отпраздновали 25 лет со дня свадьбы и в честь этого события решили повторно заключить брак и даже обменялась клятвами.

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