Супруга Остапчука устроила ему рокерскую вечеринку-сюрприз в день рождения (фото)

Владимир Остапчук отпраздновал 37-й день рождения / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/kristygor
Кристина пригласила их с Владимиром друзей в одно из киевских заведений, куда позже пришел и сам именинник – он думал, что будет работать на мероприятии ведущим.
Я решила сделать Вове секретную вечеринку и мне пришлось врать всем вам, ему. Но я собрала всех его друзей, – рассказала в Instastories Кристина Горняк.
Когда Остапчук прибыл на место, его ждали близкие во главе с женой. Ведущий был в шоке, так как не ожидал подобного и не был готов к такому подарку.
Все гости были одеты в косухи и джинсы, переоделся и сам виновник торжества. На Владимире была футболка с лого группы AC/DC, цепи и платок с черепом.
В кафе играла кавер-группа, а Остапчук отрывался под любимые песни. Любой желающий также мог обзавестись переводной татуировкой.
А вот так выглядел наряд супруги Владимира Остапчука – Кристины.
Судя по многочисленных сторис с праздника, именинник остался доволен сюрпризом.
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