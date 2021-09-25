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Французский стиль и комната для малыша: Владимир Остапчук поделился планами о новом доме

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
25 сентября, 11:23
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Жизнь ведущего телеканала "Украина" Владимира Остапчука сейчас насыщена невероятно яркими событиями. Он активно работает над новым сезоном суперпопулярного шоу "Маска", начал снимать собственный фильм, а также вместе с супругой строит дом
Владимир Остапчук рассказал, каким будет их с Кристиной дом
Владимир Остапчук рассказал, каким будет их с Кристиной дом / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир рассказал о выборе их с Кристиной будущего гнездышка и планах на пополнение в семье. По словам Остапчука, они с женой запланировали покупку собственного жилья еще весной этого года.

Пара мечтала о загородном доме, но подходящий готовый вариант найти не удавалось.

Нам было важно, чтобы это был именно коттеджный городок: инфраструктура, безопасность, соседи, один архитектурный стиль. Мы много ездили, смотрели, и тут знакомая написала про комплекс, на территории которого у нас была свадьба, – рассказал Владимир Остапчук.

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Там звездной паре предложили застройку по утвержденному плану, и уже в июне они начали возводить свой дом под Киевом.

Владимир и Кристина Остапчук строят собственный дом / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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Сейчас, говорит Владимир, они с Кристиной наведываются туда раз в 2-3 недели и визуализируют собственное гнездышко.

Дом будет во французском стиле, это же Прованс. Там будут детские для моих детей и нашего с Кристиной малыша – мы пока не беременны, но планируем. Также большая гостиная, даже мой кабинет-библиотека, о которой я мечтал всю жизнь, – раскрыл подробности будущего жилья ведущий.

Заехать в семейное гнездышко семья Остапчуков планирует уже в следующем году.

Смотрите также интервью с Владимиром Остапчуком в программе "Зірковий шлях":

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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