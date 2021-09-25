Французский стиль и комната для малыша: Владимир Остапчук поделился планами о новом доме

Владимир рассказал о выборе их с Кристиной будущего гнездышка и планах на пополнение в семье. По словам Остапчука, они с женой запланировали покупку собственного жилья еще весной этого года.
Пара мечтала о загородном доме, но подходящий готовый вариант найти не удавалось.
Нам было важно, чтобы это был именно коттеджный городок: инфраструктура, безопасность, соседи, один архитектурный стиль. Мы много ездили, смотрели, и тут знакомая написала про комплекс, на территории которого у нас была свадьба, – рассказал Владимир Остапчук.
Там звездной паре предложили застройку по утвержденному плану, и уже в июне они начали возводить свой дом под Киевом.
Сейчас, говорит Владимир, они с Кристиной наведываются туда раз в 2-3 недели и визуализируют собственное гнездышко.
Дом будет во французском стиле, это же Прованс. Там будут детские для моих детей и нашего с Кристиной малыша – мы пока не беременны, но планируем. Также большая гостиная, даже мой кабинет-библиотека, о которой я мечтал всю жизнь, – раскрыл подробности будущего жилья ведущий.
Заехать в семейное гнездышко семья Остапчуков планирует уже в следующем году.
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