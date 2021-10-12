Супруга Павлика умилила Сеть фото, на которых сыну 8 дней: Какой милый ангелочек

Супруга Виктора Павлика показала снимки с первой фотосессии сына / Фото: instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик больше не скрывают лицо сына и с удовольствием делятся новыми фото наследника. Родители даже успели завести малышу страничку в Instagram. Теперь же молодая мама решила показать подписчикам снимки с первой фотосессии Миши.
Я же вам не показывала фотографии Мишутки Newborn. Здесь ему 8 дней, – подписала снимки Екатерина Репяхова.
Подписчики в восторге от трогательных снимков маленького Миши.
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Ранее в интервью Виктор Павлик признавался, его младший сын больше похож на папу, чем на маму.
Больше по характеру будет на меня похож, видно, что он такой живой, как я. Я был таким в детстве – очень поворотливым... а визуально похож на меня очень сильно,– добавил Виктор Павлик.
Для Виктора малыш – четвертый ребенок, у артиста есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. Ему был 21 год. Для Екатерины ребенок стал первенцем.
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова тайно расписались в мае 2020 года, а свадьбу перенесли и до сих пор не сыграли. Виктор был женат трижды. Екатерина Репяхова, которая моложе артиста на 29 лет, стала его четвертой женой.
Отношения пары начались в 2015 году. Репяхова не раз признавалась, что с детства любила творчество Павлика и ездила на его концерты.
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