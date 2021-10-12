Дружина Павліка розчулила Мережу фото, на яких синові 8 днів: Яке миле янголятко

Дружина Віктора Павліка показала знімки з першої фотосесії сина / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова і Віктор Павлик більше не приховують обличчя сина і з задоволенням діляться новими фото спадкоємця. Батьки навіть встигли завести малюку сторінку в Instagram. Тепер же молода мама вирішила показати передплатникам знімки з першої фотосесії Михайла.

Я ж вам не показувала фотографії Мишка Newborn. Тут йому 8 днів, – підписала знімки Катерина Репяхова.

Катерина Репяхова показала фото, на яких синові співака 8 днів / Фото: instagram.com/repyahovakate

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Дружина Павліка показала фото, на яких синові співака 8 днів / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова показала знімки з першої фотосесії сина / Фото: instagram.com/repyahovakate

Підписники в захваті від зворушливих знімків маленького Михайлика.

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"Такі казкові і милі фоточки"

"Дуже змінився, але який же милий"

"Яке миле янголятко"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Раніше в інтерв'ю Віктор Павлик зізнавався, його молодший син більше схожий на тата, ніж на маму.

Більше за характером буде на мене схожий, видно, що він такий живий, як я. Я був таким в дитинстві – дуже поворотким ... а візуально схожий на мене дуже сильно, – додав Віктор Павлік.

Для Віктора малюк – четверта дитина, у артиста є дорослі син і дочка. Ще один син, Павло, помер в серпні минулого року від онкологічного захворювання. Йому був 21 рік. Для Катерини дитина стала первістком.

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Віктор Павлік та Катерина Репяхова таємно розписалися в травні 2020 року а весілля перенесли і досі не зіграли. Віктор був одружений тричі. Катерина Репяхова, яка молодша за артиста на 29 років, стала його четвертою дружиною.

Катерина Репяхова та Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Стосунки пари почалися в 2015 році. Репяхова не раз зізнавалася, що з дитинства любила творчість Павліка і їздила на його концерти.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Віктором Павліком: