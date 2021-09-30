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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова впервые показали сына – трогательное фото

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
30 сентября, 15:47
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15 июня украинский певец Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом. 28-летняя супруга артиста родила ему сына, которого назвали Михаилом

Пара некоторое время скрывала лицо сына. Виктор Павлик в одном из интервью говорил, что планирует познакомить пользователей Сети с Михаилом, когда ему исполнится три месяца. Это день настал.

Пара впервые показала сына. Екатерина Репяхова опубликовала у себя в Instagram кадр из семейной фотосессии.

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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном Михаилом
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном Михаилом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Ранее в интервью Виктор Павлик признавался, его младший сын больше похож на папу, чем на маму.

Больше по характеру будет на меня похож, видно, что он такой живой, как я. Я был таким в детстве очень поворотливым... а визуально похож на меня очень сильно, добавил Виктор Павлик.

Для Виктора малыш – четвертый ребенок, у артиста есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. Ему был 21 год. Для Екатерины ребенок стал первенцем.

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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова тайно расписались в мае 2020 года, а свадьбу перенесли и до сих пор не сыграли. Виктор был женат трижды. Екатерина Репяхова, которая моложе артиста на 29 лет, стала его четвертой женой.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Отношения пары начались в 2015 году. Репяхова не раз признавалась, что с детства любила творчество Павлика и ездила на его концерты.

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Смотрите эксклюзивное интервью с Виктором Павликом:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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