Святослав Вакарчук снял новый клип для хита "Обійми" на развалинах в Харькове

Святослав Вакарчук снял новый клип на песню Обійми / Фото: Скриншот из видео

Святослав Вакарчук своими глазами видел все те ужасы, которые происходят в разбомбленных российскими войсками украинских городах. Недавно музыкант побывал на востоке Украины, где своим творчеством поддержал бойцов украинкой армии.

Хиты "Океан Ельзи" обрели новое звучание в военных реалиях, поэтому и картинка в клипах должна была измениться. Вакарчук вместе с музыкантами Akustikos art group записал специальную версию клипа "Обійми".

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Локацию для записи видео музыкант выбрал не случайно. В клипе показан двор Дворца труда в Харькове, который разбомбили во время войны российские захватчики. Запись видео для песни происходила 14 апреля, когда Вакарчук приезжал в город.

Этот дом 1916 года выстоял в две Мировые войны и потерпел значительные разрушения во время российского вторжения в Украину в 2022 году,- поделился фронтмен "Океан Ельзи".

Как сообщил музыкант, специальная версия клипа снята специально для открытия украинского павильона на Венецианской биеннале-2022.

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Напомним, что Святослав Вакарчук впервые в жизни провел Пасху в Харькове. Он вместе с Сергеем Жаданом поздравили украинцев с праздником.