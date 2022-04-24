Привет из Харькова: Вакарчук и Жадан вместе поздравили украинцев с Пасхой (видео)

Лидер ОЕ снова посетил город-герой, который обстреливают с февраля

Сергей Жадан и Святослав Вакарчук встретились в Харькове / Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Сегодня не многим посчастливилось встретить Пасху в кругу семьи, в родном доме, с близкими. Святослав Вакарчук впервые в жизни проводит этот день в Харькове.

Об этом лидер "Океана Ельзи" рассказал в видео, опубликованном в его Instagram-профиле.

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Рядом с Вакарчуком – известный поэт и музыкант Сергей Жадан. Они вместе поздравили украинцев с Пасхой и заверили, что свет обязательно победит тьму и Украина выиграет битву со злом.

Друзья, Харьков держится, Харьков – украинский и мы чувствуем поддержку всей Украины, всего мира и это очень важно. Харьков сегодня город-крепость и это украинская крепость, – подчеркнул Жадан.

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Ранее Святослав Вакарчук приезжал в Харьков после того, как оккупанты скинули ракету на площадь Свободы. Фронтмен "ОЕ" во время войны ездит по городам Украины с концертами, поддерживает пострадавших и военных, помогает волонтерским организациям.

В начале апреля Вакарчук Святослав Вакарчук показал последствия российских зверств в Бородянке. А на днях "Океан Ельзи" презентовали песню, посвященную защитникам Мариуполя.