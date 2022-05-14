Святослав Вакарчук выступил на Чернобыльской АЭС

Святослав Вакарчук спел для сотрудников ЧАЭС / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Поддерживая украинский народ и армию, Святослав Вакарчук посетил десятки городов Украины. А клип, снятый на развалинах Харькова, увидели на Венецианской биеннале-2022.

На этот раз фронтмен группы "Океан Ельзи" посетил Чернобыльскую атомную электростанцию, где исполнил свои хиты для работников.

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Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции. Невероятные работники – смелые и преданные своему делу люди. Все буде добре! – написал Вакарчук в своем Facebook.

На ЧАЭС Вакарчук посетил несколько рабочих объектов, а также пообщался с персоналом станции. Сегодня сотрудники станции продолжают обеспечивать безопасность для всей Европы, даже несмотря на вторжение российских оккупантов.

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Кроме того, музыкант акцентировал внимание на том, что это место имеет огромное значение не только для Украины, но и для всего мира. Ведь Чернобыльская авария 1986 года стала самой крупной катастрофой за всю историю атомно энергетики.

Вакарчук призвал мир обратить внимание на то, что сегодня происходит на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Другая трагедия происходит прямо сейчас в Мариуполе. Люди там, включая солдат и гражданских, обессилены русской армией, в совершенно непригодных условиях. Мы должны помочь им выбирайся оттуда, – заявил лидер "Океан Ельзи".

Ранее Святослав Вакарчук восхитился Колей Сергой.