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Святослав Вакарчук восхитился Колей Сергой: И спеть, и о квантовой механике поговорить

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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4 мая, 13:47
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Сейчас в украинском обществе – и шоу-бизнесе в частности – мы видим большой всплеск взаимопомощи и проявления самых теплых человеческих чувств...
Для Вакарчука Коля Серга стал открытием
Для Вакарчука Коля Серга стал открытием / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk, facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Вот уже третий месяц идет российская война в Украине. За это время наше общество очень сильно сплотилось против коварного врага. Многие наблюдают, как изменились отношения не только между обывателями, но и в сфере шоу-бизнеса. Первым звонком для всех стала пандемия, из-за чего артисты стали помогать друг другу и даже тесно дружить. А всеобщая беда – российская война – и вовсе оголила нерв восприятия. И сегодня все активно обсуждают, как Святослав Вакарчук искренне восхитился Колей Сергой.

На своей странице в Insagram Святослав Вакарчук, лидер культовой группы "Океан Ельзи", который служит в рядах ВСУ и также много выступает перед украинцами по всей стране, показывая зверства рашистов в самых горячих точках, опубликовал фото с Колей Сергой. Фронтмен "ОЕ" отметил, что Серга стал для него открытием.

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Коля – для меня человек-открытие! Настоящий одессит с большим украинским сердцем! Кстати, вчера весь вечер обсуждали квантовую механику. На украинском языке, конечно.

- подписал фото Вакарчук.

Святослав Вакарчук и Коля Серга
Святослав Вакарчук и Коля Серга / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Можно только представить, каким интересным и содержательным было это общение двух артистов, которые были вынуждены сменить род деятельности.

Отметим, популярный артист Коля Серга – также один из тех, кто и словом, и делом с оружие в руках демонстрирует любовь к Украине и продолжает поддерживать боевой дух своего народа в самое непростое время.

Коля Серга
Коля Серга / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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А украинцы в такие моменты еще больше гордятся своими артистами, помогающими приближать нашу победу!

Напомним, ранее Коля Серга опубликовал непростой, но вдохновляющий стих о победе.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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