Сын Анастасии Заворотнюк: как сейчас выглядит наследник актрисы и чем занимается

Сейчас Майклу Стрюкову 21 год. / Фото: Instagram

Единственный сын Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова родился летом 2000 в США, где его отец развивал бизнес-проект. Майкл не такой публичный, как его родная сестра Анна – он не активен в Сети и практически не рассказывает о своей жизни.

Известно, что в детстве парень стал свидетелем скандалов между родителями, которые продолжались даже после развода. Так, Заворотнюк обвиняла экс-супруга в тирании и рукоприкладстве. А Стрюков называл Анастасию "глупой и жадной женщиной".

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Из-за этих ссор Майкл не мог нормально общаться с родителями. А вот с отчимом, молодым фигуристом Петром Чернышевым, у него сразу завязались дружеские отношения.

Анастасия Заворотнюк с мамой, детьми и супругом. / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Что известно о сыне звезды "Моей прекрасной няне" и чем он сейчас занимается – читайте в материале "Сегодня".

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Сейчас Майклу Стрюкову 21 год. В детстве он утверждал, что хочет пойти по материнским стопам, но впоследствии отказался от таких планов. Лишь в 13 лет парень вместе с мамой появился на экране в фильме "Мамы".

Майкл Стрюков в фильме "Мамы" 2012 года. / Фото: Instagram

В 2018 году Майкл с отличием окончил физико-математическую школу в Москве.

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Майкл с сестрой Анной. / Фото: Instagram

Он профессионально играет на гитаре и сам пишет песни и стихи! Кстати, в прошлом году сын актрисы презентовал свой первый сингл -"Волчья Ягода".

Майкл увлекается музыкой. / Фото: Instagram

Как видно на фото, после школы Майкл возмужал и сменил имидж – длинные волосы идеально подходят к увлечению парня рок-музыкой.

Майкл Заворотнюк учится на юриста. / Фото: Instagram

Сейчас сын Заворотнюк получает образование на юридическом факультете в МГИМО. В своем аккаунте в Instagram парень редко публикует фото, преимущественно Майкл добавляет видео, на которых показывает игру на гитаре.

Личная жизнь Майкла Стрюкова

Майкл пытается не выставлять личную жизнь напоказ. Вероятно, это из-за страданий, которые он испытал в детстве во время публичных обвинений родителей в адрес друг друга.

Но все же известно, что у Майкла есть девушка. Впрочем, информации об избраннице сына Заворотнюка не так много. Девушку зовут Софья. Она художница. У себя в соцсетях любимая Майкла преимущественно публикует только свои работы.

Сын Анастасии Заворотнюк впервые рассказал о личной жизни. / Фото: instagram.com/sofidrosselmeyer/

Напомним, у Анастасия Заворотнюк двое детей от бизнесмена Дмитрия Стрюкова: 26-летняя Анна и 21-летний Майкл. А в марте 2019 года актриса стала мамой в третий раз. У них с Петром Чернышевым родилась дочь Мила.

На днях стало известно новые подробности о состоянии здоровья актрисы. Как известно, больной раком Анастасии Заворотнюк стало хуже.