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Сын Анастасии Заворотнюк впервые заговорил о личной жизни

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
26 ноября, 09:07
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Сын звезды "Моей прекрасной няни" не самый активный пользователь соцсетей. Он практически не публикует фото и о своей семье ничего не рассказывает
/ Фото: Instagram

О Майкле известно немного. Его сестра Анна однажды рассказывала, что он очень любит музыку, сам ее пишет, прекрасно играет на гитаре и сочиняет стихи. Теперь же сын актрисы решил презентовать свой первый сингл.

Как сейчас выглядит сын Анастасии Заворотнюк
Как сейчас выглядит сын Анастасии Заворотнюк / Фото: Instagram

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Категорически приветствую. Никто не ждал, но вот и дождались. Мой первый сингл, мой соло блэк метал проект Lepra с песней "Волчья Ягода'', – написал сын звезды "Моей прекрасной няни" у себя в Instagram.

Он рассказал, что ему помогали в его выходе сразу несколько человек. Майкл впервые рассказал о личной жизни.

Отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто поддержали незаурядную авантюру, а именно: моей жене, пока только гражданской (но это пока), и одновременно художнице данной обложки, – поделился сын актрисы.

Информация об избраннице сына Анастасии Заворотнюк не так много. Известно, что девушку зовут София. Она художница. У себя в соцсетях возлюбленная Майкла в основном публикует только свои работы. В Instagram Софии есть лишь одно ее фото, которое сделано издалека.

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Сын Анастасии Заворотнюк впервые рассказал о личной жизни
Сын Анастасии Заворотнюк впервые рассказал о личной жизни / Фото: instagram.com/sofidrosselmeyer/

Напомним, у Анастасия Заворотнюк двое детей от бизнесмена Дмитрия Стрюкова: 25-летняя Анна и 21-летний Майкл. А в марте 2019 года актриса стала мамой в третий раз. У них с Петром Чернышовым родилась дочь Мила.

Анастасия Заворотнюк с мамой, детьми и супругом
Анастасия Заворотнюк с мамой, детьми и супругом / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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