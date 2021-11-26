Сын Анастасии Заворотнюк впервые заговорил о личной жизни

О Майкле известно немного. Его сестра Анна однажды рассказывала, что он очень любит музыку, сам ее пишет, прекрасно играет на гитаре и сочиняет стихи. Теперь же сын актрисы решил презентовать свой первый сингл.
Категорически приветствую. Никто не ждал, но вот и дождались. Мой первый сингл, мой соло блэк метал проект Lepra с песней "Волчья Ягода'', – написал сын звезды "Моей прекрасной няни" у себя в Instagram.
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Он рассказал, что ему помогали в его выходе сразу несколько человек. Майкл впервые рассказал о личной жизни.
Отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто поддержали незаурядную авантюру, а именно: моей жене, пока только гражданской (но это пока), и одновременно художнице данной обложки, – поделился сын актрисы.
Информация об избраннице сына Анастасии Заворотнюк не так много. Известно, что девушку зовут София. Она художница. У себя в соцсетях возлюбленная Майкла в основном публикует только свои работы. В Instagram Софии есть лишь одно ее фото, которое сделано издалека.
Напомним, у Анастасия Заворотнюк двое детей от бизнесмена Дмитрия Стрюкова: 25-летняя Анна и 21-летний Майкл. А в марте 2019 года актриса стала мамой в третий раз. У них с Петром Чернышовым родилась дочь Мила.
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