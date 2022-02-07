Сын Королевой не смог спеть песню в эфире шоу. Ситуацию пришлось спасать певице (видео)

Сын Наташи Королевой потерял голос / Фото: instagram.com/koroleva__star

Сына певицы регулярно сталкивается с волной хейта в свой адрес. Многие в комментариях критикуют вокальные данные Архипа и рекомендует ему найти другое увлечение.

Сам парень никак не реагирует на негатив в свой адрес, а продолжает покорять шоу-бизнес. Архип вышел на сцену российского шоу, несмотря на проблемы со здоровьем. Как оказалось, сын Королевой потерял голос и врач-фониатор запретил ему не то что петь, даже шептать.

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В итоге, выступление решила не отменять. Наташе Королевой пришлось выступать за двоих. Она исполнила свой хит "Дельфин и русалка", а Архип танцевал и играл на шейкере.

Напомним, 19-летний Архип Глушко учился на факультете востоковедения и изучал японский язык, но недавно бросил московский вуз и с тех пор выступает со своей знаменитой мамой на сцене, снимается вместе с ней в различных шоу на росТВ.

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В Сети часто Наташу Королеву просят меньше пиарить сына, но сама певица говорит, что будет поддерживать Архипа во всех его начинаниях.