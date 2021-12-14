Сын Наташи Королевой перепел хит Макса Барских, но нарвался на критику: "Ни пластики, ни голоса"

Сын Наташи Королевой и Тарзан продолжает экспериментировать. В очередной раз кавер Архипа в Сети не оценили

Наташа Королева перепела с сыном хит Макса Барских "Туманы" / Фото: instagram.com/koroleva__star

19-летней сын Наташи Королевой и Тарзан решил пойти по стопам мамы и стать артистом. Сейчас Архип вместе с Наташей Королевой принимают участие в проекте "Две звезды. Отцы и дети".

Каждую неделю сын певцы сталкивается с новой волной хейта, но не обращает на это внимания. На этот раз Архип вместе с мамой на сцене российского шоу перепели хит Макса Барских "Туманы".

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Версию Архипа в Сети не оценили. В очередной раз в комментариях сыну Королевой посоветовали искать другую сферу деятельности.

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"Ни слуха, ни голоса"

"Да нет у него голоса"

"У малого не пластики, ни голоса"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Стоит отметить, сын Наташи Королевы не в первый раз исполняет песни Макса Барских. Летом на домашней вечеринке Архип спел хит "Хочу танцевать".

В комментариях певица не отвечает поклонникам. Но в одном из интервью рассказала, что Архип только начинает делать первые шаги как профессиональный артист. Сын недавно начал заниматься музыкой. У Архипа еще идет голосовая ломка, продолжается мутация голоса.