Сын Софии Ротару показал шикарный загородный дом матери: фото

Сын Ротару показал особняк певицы / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official
Сын певицы Руслан Евдокименко, который недавно отметил 28-годовщину свадьбы со своей супругой Светланой, показал роскошный особняк матери.
Дом народной артистки Украины расположен под Киевом, в элитном поселке Пятихатки, окруженном сосновым лесом.
В своем Instagram-аккаунте Руслан Евдокименко показал фото заснеженных аллей во дворе коттеджа.
Глядя на фото, можно понять, что территория владений Ротару не маленькая. По некотрой информации из СМИ, общая площадь загородного имения певицы 1,4 тыс. квадратных метров, а площадь участка – 20 соток.
Ранее сама София Ротару делилась фотографиями, на которых показала какие растения есть на территории ее владений. На снимках можно заметить дом исполнительницы.
74-летняя Ротару вместе с семьей живет в большом трехэтажном коттедже с панорамными окнами. Кроме основного особняка, на территории есть гостевой домик и большая беседка.
Известно, что София Михайловна сама любит заниматься садом. Певица разводит цветы и кустарники, а также выращивает большое количество деревьев разных видов. Достижениями в области садоводства Ротару любит делиться со своими поклонниками в социальных сетях.
Ранее мы писали о том, что 20-летняя внучка Софии Ротару уже достаточно повзрослела и недавно взбудоражила Сеть пикантными снимками из фотосессии, где позировала с оголенной грудью.