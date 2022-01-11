Сын Софии Ротару показал шикарный загородный дом матери: фото

Сын Ротару показал особняк певицы / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Сын певицы Руслан Евдокименко, который недавно отметил 28-годовщину свадьбы со своей супругой Светланой, показал роскошный особняк матери.

Дом народной артистки Украины расположен под Киевом, в элитном поселке Пятихатки, окруженном сосновым лесом.

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В своем Instagram-аккаунте Руслан Евдокименко показал фото заснеженных аллей во дворе коттеджа.

Скриншот – instagram.com/rus_yevdokymenko/

Глядя на фото, можно понять, что территория владений Ротару не маленькая. По некотрой информации из СМИ, общая площадь загородного имения певицы 1,4 тыс. квадратных метров, а площадь участка – 20 соток.

Ранее сама София Ротару делилась фотографиями, на которых показала какие растения есть на территории ее владений. На снимках можно заметить дом исполнительницы.

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Фото – instagram.com/sofiarotaru.official/

74-летняя Ротару вместе с семьей живет в большом трехэтажном коттедже с панорамными окнами. Кроме основного особняка, на территории есть гостевой домик и большая беседка.

Фото – instagram.com/sofiarotaru.official/

Известно, что София Михайловна сама любит заниматься садом. Певица разводит цветы и кустарники, а также выращивает большое количество деревьев разных видов. Достижениями в области садоводства Ротару любит делиться со своими поклонниками в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что 20-летняя внучка Софии Ротару уже достаточно повзрослела и недавно взбудоражила Сеть пикантными снимками из фотосессии, где позировала с оголенной грудью.