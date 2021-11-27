"Такого мужчину не заслуживает": Огневич раскритиковали из-за прощания с фаворитом "Холостячки"

Поклонники раскритиковали Злату Огневич / Фото: пресс-служба СТБ
На последней церемонии роз холостячка приняла решение отпустить Максима Тарапату. Такой выбор певицы очень огорчил фанатов пары и вызвал волну возмущения.
Для многих именно Тарапата был главным претендентом на сердце Златы. Мужчина первым заявил холостячке о своих чувствах и всячески пытался завоевать ее внимание.
В последнем эфире Злата познакомила участников со своими родителями и сестрой. И хотя Макс произвел хорошее впечатление на семью певицы, это не помогло ему дойти до финала.
Поклонники шоу считают, что Злата тем самым совершила большую ошибку и потеряла достойного мужчину. По мнению некоторых комментаторов, в проекте холостячка оказалась не искренна в своих чувствах.
- "Единственный мужчина, который был для нее идеальной парой...дальше нет смысла смотреть проект"
- "Злата не рассмотрела, кто ее действительно полюбил"
- "Я в шоке, думала, что он будет в финале"
- "Значит, она играет...жаль, что такое реалити превратила в шоу"
Кто-то наоборот посчитал уход Макса положительным, но для него, а не для Огневич. В поддержку Тарапаты пользователи соцсетей высказались, что Злата просто не достойна такого мужчину.
- "Такого мужчину она не заслуживает! Есть справедливость, хоть тут!"
- "Это какой-то нонсенс, не могу поверить!"
- "Ну, не нам судить! Ей с абьюзерами этими дела вести"
- "С таким подходом к выбору избранника свадьба и дети будут не скоро"
Далее – финал проекта. Кого выбрала Злата, еще неизвестно, а пока предлагаем вспомнить другие моменты из шоу:
- Почему у Златы Огневич нет мужа и детей – ответил отец певицы
- Неловкое молчание и работа в огороде: все о знакомстве Огневич с родными участников "Холостячки-2".