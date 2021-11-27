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Холостячка-2: кто покинул проект в 11 выпуске

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
27 ноября, 00:07
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В этом выпуске на проект вернулся психолог и блогер Роман Свечкоренко, и он полностью поменял ход событий. На шоу оставалось трое мужчин – Макс Тарапата, Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный
Кто покинул шоу "Холостячка-2" в 11 выпуске
Кто покинул шоу "Холостячка-2" в 11 выпуске / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В 11 выпуске шоу Злата Огневич познакомила мужчин со своей семьей – родителями и сестрой. Они в некоторой степени помогли ей определиться, кто же из участников достоин продолжать борьбу за ее сердце, а кому следует покинуть проект.

Несмотря на то, что Макс Тарапата понравился всем членам семьи Огневич, сегодня она решила попрощаться с ним во время церемонии роз. Для мужчины решение Златы стало ударом.

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Макс, моя семья видит мое будущее с тобой. Ты очень понравился маме. Каждый раз я чувствую, как ты меня окутываешь своим вниманием и заботой. Ты буквально кричишь о своей любви на каждом нашем свидании. Я, к своему большому сожалению, не смогу тебе дать то, что сможет сделать нас обоих счастливыми. У меня огромная благодарность и признательность за все проведенное время вместе, – обратилась Злата к Максу.

Макс Тарапата покинул шоу "Холостячка-2"/ Скриншот: видео

Злата призналась, что ей было "невероятно больно его отпускать".

С Максом у нас красивая романтическая история. Я начала вовлекаться в эти чувства. Но я честно себя спросила: могу ли я дать ему то, что он ждет. Все время быть вместе – это значит 24 часа в сутки. Я не могу ответить взаимностью, – говорит Злата.

Макс опешил. Он точно не ожидал, что уйдет за шаг до финала. В своих мечтах Тарапата уже строил планы о будущем со Златой.

Мне казалось, что у меня скоро будет все то, что я хотел. Больно, но сердцу не прикажешь. Она невероятно прекрасная. Познакомиться и провести время с такой женщиной – это большое счастье. Она заслуживает быть счастливой. Очень красивая история, которую буду помнить всю жизнь. Всю жизнь буду благодарен ей. У нас были прекрасные моменты, которые я не променял бы ни на что, – объяснил Максим.

Еще один неожиданный поворот событий

На шоу "Холостячка-2" вернулся Роман Свечкоренко. Специально для него Злата попросила выделить дополнительную розу.

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Скриншот: видео

Почему вернулся Роман Свечкоренко?

Роман покинул проект в шестом выпуске. Тогда Злата Огневич узнала, что он еще официально состоит в браке и не смогла с этим смириться. Она попросила Романа уладить все свои семейные вопросы и завершить бракоразводный процесс с супругой. Похоже, что Свечкоренко успел сделать это, и теперь в финале составит конкуренцию Андрею Задворному и Дмитрию Шевченко.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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