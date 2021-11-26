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Почему у Златы Огневич нет мужа и детей – ответил отец певицы

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
26 ноября, 22:29
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Финал шоу "Холостячка-2" совсем близко, напряжение растет. В 11 выпуске участники проекта знакомились с родителями Златы Огневич и успели не только ответить на их вопросы, но и задать свои
Отец Златы Огневич рассказал, почему у его дочери нет своей семьи
Отец Златы Огневич рассказал, почему у его дочери нет своей семьи / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, Коллаж: Сегодня

Во время общения с Максимом Тарапатой отец Златы Огневич, Леонид Григорьевич, разоткровенничался и высказал свое мнение по поводу личной жизни своей дочери.

Как говорит отец певицы, у 35-летней Златы пока что нет супруга и детей из-за того, что она активно занимается карьерой, а это не устраивало ее прошлых ухажеров.

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Главное – это ее музыкальная карьера. Был у нее серьезный мальчик, учился в Глиэра (Киевская муниципальная академия музыки им. Р. М. Глиэра – Ред.). Артистку в ней о не видел. Он видел Злату больше как маму, нарожавшую детей, стоящую возле плиты. Она приняла решение, что будет строить карьеру. Еще были, насколько я знаю, относительно серьезные отношения. В том случае мужчина не понял, что у нее главное в жизни, он хотел подчинить себе Злату, – поделился Леонид Григорьевич.

Скриншот: видео

Тем не менее, и сама Злата, и ее родственники уверяют, что сейчас Злата полностью готова к семье и детям, и очень хочет этого.

Ранее Злата Огневич неоднократно признавалась, что состояла в разных отношениях, в том числе тех, где присутствовал абьюз со стороны мужчины. На шоу "Холостячка-2" Злата надеется построить реальные отношения и в будущем создать семью.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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