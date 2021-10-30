Такой Аллу Пугачеву мало кто помнит: смотрим архивные фото певицы

Как Алла Пугачева выглядела в молодости / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima

Каждый ее выход в свет поклонники внимательно рассматривают и отмечают, Алла Пугачева с годами становится только моложе. В свою очередь пластические хирурги признаются , что секрет молодости певицы прост. Это все благодаря "процедурам красоты". Сама певица никак не комментирует слухи. Но иногда и не нужны никакие слова, достаточно лишь посмотреть архивные фото.

По слухам, этот кадр был сделан во время первых гастролей звезды, когда ей было 16 лет.

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Алла Пугачева в 16 лет / Фото: Telegram-канал НеМалахов

Часто у себя в соцсетях продюсер Ласкового мая Андрей Разин делится редкими снимками звезд российского шоу-бизнес. Как-то продюсер показал фото, как Алла Пугачева выглядела в 17 лет.

Алла Пугачева в 17 лет / Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/

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Впервые на телевидении Алла Пугачева появилась в 1967 году, когда ей было 18 лет.

Первое появление Аллы Пугачевой на ТВ / Фото: Instagram

В 1969 году Алла Пугачева вышла замуж за Миколаса Орбакаса. Тогда певице было 20 лет. К слову, считается, что именно в 1969 году началась профессиональная карьера артистки.

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Свадьба Алли Пугачевої и Миколас Орбакаса / Фото: Instagram

В 1976 году Алла Пугачева впервые приняла участие в "Песне года" и "Голубом огоньке". С тех пор Алла Пугачева регулярна стала появляться в новогодних программах.

Алла Пугачева в 1976 году / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima

На "Песне года-78" певица появилась в образе учительницы. Она исполняла "Песенку первоклассника".

Алла Пугачева в 1978 году / Фото: Скриншот из YouTube

Именно в 1978 году в гардеробе Аллы Пугачевой появились балахоны и стали неотъемлемой частью ее образа. По словам модельера Вячеслава Зайцева, Пугачева стеснялась своего тела, поэтому он решил создать для артистки наряд, который бы не только скрывал фигуру, но и был женственным и даже таинственным.

Алла Пугачева в молодости / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Пугачева никогда не боялась экспериментировать со внешностью. Снимки певицы для Vogue в 1999 году называют одной из самых неожиданных фотосессии в карьере Пугачевой.

Алла Пугачева для Vogue / Фото: instagram.com/aaa.magazine

Времена меняются. Алла Пугачева больше не снимается в фотосессиях, но любит удивлять неожиданными нарядами. Например, на дне рождения Кристины Орбакайте она появилась в образе Золушки.

Не боится певица опубликовать фото без фильтров. А самое любимое сейчас у артистки – наслаждаться временем с семьей и друзьями.