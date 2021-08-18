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Алла Пугачева показала честное фото без фильтров: Вот и морщинки уже под глазами

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
18 августа, 15:44
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Алла Пугачева всегда внимательно следит за трендами и в Сети часто обсуждают ее молодежные образы. Но на этот раз певица решила опубликовать фото, как она выглядит без макияжа
Алла Пугачева показала, как выглядит без макияжа и фильтров
Алла Пугачева показала, как выглядит без макияжа и фильтров / Фото: instagram.com/alla_orfey

В апреле этого года Алле Пугачевой исполнилось 72 года. Алла Пугачева не из тех артисток, кто стесняется своего возраста. Например, недавно певица продемонстрировала свое чувство юмора и повеселила Сеть реакцией на шутку о своем возрасте.

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Примадонна впервые за долгое время опубликовала фото в Instagramи решила показать, как выглядит без макияжа и фильтров.

Вот и морщинки уже под глазами.Не улыбаться что ли совсем?Как?Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются. No problem!!! – подписала фото Алла Пугачева

Алла Пугачева без макияжа и фильтров
Алла Пугачева без макияжа и фильтров / Фото: instagram.com/alla_orfey

Друзья и поклонники не скупились на комплименты под новой публикацией певицы.

  • "Это не морщинки же совсем! Это лучики счастья у вас, дорогая Алла Борисовна"
  • "Милая, рыжая, родная"
  • "На вас морщинки не видны, дорогая Алла Борисовна"

/ Фото: instagram.com/alla_orfey

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/ Фото: instagram.com/alla_orfey

/ Фото: instagram.com/alla_orfey

К слову, хоть Алла Пугачева и не часто публикует у себя в соцсетях фото, но она появляется в Instagram своего супруга. Совсем недавно Сергей Соседов раскритиковал певицу за фото в домашних нарядах и без макияжа.

Что Алла Пугачева думает о старости:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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