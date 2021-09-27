Танцору Дорофеевой поставили титановую пластину в череп: Наш мальчик поправляется! (фото)

Танцор Евгений Гончаренко, который ранее шокировал признанием, что у него после избиения отсутствует часть кости черепа, успешно перенес вторую операцию и вернулся домой. Вместо поврежденной кости ему вставили титановую пластину.
Певица Надя Дорофеева сразу же поделилась радостными новостями в Instastories и опубликовала свежее фото Жени.
Жене сделали операцию! Наш мальчик поправляется! Спасибо еще раз всем, кто беспокоился, – написала артистка.
Сам Женя назвал себя "титановым боем" после операции и опубликовал свое селфи.
Что произошло с танцором Нади Дорофеевой?
В начале августа возле одного из киевских клубов возник конфликт между 28-летним мужчиной, который на тот момент еще был работником УГО, и 22-летним танцором Евгением Гончаренко, который выступает в шоу-балете Нади Дорофеевой. Парень вступился за девушку.
В ответ на это нападавший мужчина нанес Евгению сильный удар кулаком в голову, от которого тот упал на землю. В результате нападения у Жени было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.
Спустя две недели Женя вышел из комы.
Момент, когда экс-сотрудник УГО избил танцора Нади Дорофеевой, был запечатлен на камере наблюдения:
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