Театральный скандал! Олег Меньшиков кинул на деньги известного режиссера, отобрав у него спектакль

Олег Меньшиков без причин отстранил от спектакля Олега Долина. / Фото: Instagram

Российский режиссер Олег Долин ставил в театре спектакль "Двенадцатая ночь". Впрочем, дело до конца ему так и не удалось довести. За неделю до выпуска спектакля художественный руководитель театра, актер Олег Меньшиков отстранил режиссера от работы, не объяснив в чем дело.

В Facebook Долин опубликовал открытое письмо Меньшикову, в котором заявил, что он узнал об отстранении от спектакля, который он сам придумал, из СМС-сообщения.

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Я был обескуражен, когда получил от вас СМС-сообщение, из которого узнал, что вы отстраняете меня от работы и планируете выпускать мой спектакль со "своей командой". Я с таким столкнулся впервые, – объяснил режиссер.

Олег Меньшиков. / Фото: Instagram

Долин назвал такую ситуацию "неприкрытым воровством чужого спектакля" и "низостью".

По словам режиссера, на протяжении работы у них с Меньшиковым возникали определенные дискуссии по сценическому оформлению, костюмам и сценографии.

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Но выпуск любого спектакля – это сложности, которые я, как режиссер, привык решать и брать при этом ответственность на себя. Мне непонятно, как такие рабочие вопросы могут превратиться в повод указать режиссеру на дверь и выпускать чужой спектакль в одиночку, – отметил Долин.

К слову, Олег Долин – известный режиссер, который много лет ставит спектакли в разных театрах Москвы. Также он преподает в ГИТИСе на курсе самого Олега Меньшикова!

Известно, что Меньшиков должен был участвовать в этом спектакле как исполнитель главной роли. Впрочем, что-то пошло не так.

Я до последнего просил разрешить мне продолжить работу над спектаклем и отвечать за все самому. И тот совершенно бандитский захват, который произошел, когда я просто получаю звонок из театра, в котором мне сообщают, о срочной необходимости сдать пропуск (видимо, чтобы я, не дай бог, на поклоны не вышел на премьере), поощряет меня открыто заявить свою позицию, – добавил Долин.

По словам режиссера, несмотря на то, что замысел спектакля, сценическая композиция, музыка, кастинги, репетиции в течение пяти месяцев полностью лежат на его плечах, театр не заплатил ему ни копейки.

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За мой труд в течение полугода мне ничего не заплатили. На этот аспект смотрю с интересом, и даже с иронией. Как в старом анекдоте: "А мог бы и бритвой по глазам", – говорит Долин.

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