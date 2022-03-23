Теперь без Z, символа врага и зла: MOZGI и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ подкорректировали названия

Сейчас Z - самая ненавистная для украинцев буква / Фото: Instagram

Когда-то обо всех событиях, которые сейчас переживает Украина из-за российского вторжения, будут писать книги: о мужестве украинцев и воле к победе, о лидерстве президента, о том, как нам удалось выбить оккупанта с нашей земли. Это будет уже скоро, а пока что каждый из нас на своем месте продолжает делать все к приближению победы. И одна из обсуждаемых новостей дня – то, что известные группы решили убрать ненавистную сейчас всем букву Z из названия. Это MOZGI GROUP и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

Так, на своей странице в инстаграм популярная украинская рок-группа с фронтменом Сергеем Танчинцом во главе сообщила, что приняла решение отказаться от буквы Z, так как сейчас это символ российского вторжения, всех самых подлых, низменных и жестоких проявлений.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ стало БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Такое же решение приняли и в MOZGI GROUP, куда входит группа компаний: MOZGI Entertainment, группа MOZGI, MOZGI Wear и другие, в названиях которых ранее присутствовала латинская Z. Детища Алексея Потапенко и Ирины Горовой не хотят иметь в логотипе символ зла и вражеской орды.

Судя по комментариям, поклонники приветствуют такое решение коллективов.

Напомним, ранее Потап призвал белорусских солдат не идти с оружием против Украины.

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