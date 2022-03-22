Потап призвал белорусских солдат не идти с оружием против Украины: "Оккупантов ждет смерть и наказание"

Украинский рэпер решил предостеречь военных из Беларуси. Также он призвал их противостоять диктаторскому режиму

Потап предостерег военных из Белоруссии / Фото: instagram.com/realpotap

Недавно появилась информация о том, что Беларусь может вступить в войну против Украины на стороне РФ. В то же время украинские артисты пытаются убедить белорусов не делать этого и не подчиняться Путину. Раньше Руслана посоветовала белорусам выходить на митинги, а Оля Полякова призвала их одуматься, пока не поздно.

Сейчас Потап решил достучаться до граждан Беларуси. Рэпер заявил, что Лукашенко и Путин намеренно хотят вовлечь граждан Беларуси в страшную войну против Украины.

Реклама

Получив самый жестокий отпор от украинцев, Путин положил 15 тысяч солдат в землю Украины, и теперь боится отправлять их к нам. Теперь он сделал все, чтобы Лукашенко направил армию Беларуси нападать на Украину. Наши будут защищаться. Вы видели, как наши воюют. Они кладут безоговорочно всех, кто приходит к нам с оружием. Военные силы Украины борются храбро как могучие казаки. Мы защищаем свою землю. Я прошу вас, парни, не допустите эту войну. Не идите в Украину бороться, положите оружие. Не поддерживайте кровавый режим. Вы останетесь в живых и мы останемся в живых, – обратился к белорусам Потап.

Также Потап призвал белорусских военных не одевать форму армии РФ, иначе это будет крупное преступление. Он порекомендовал выходить на митинги и протестовать против режима.

Артист утверждает, что в Украине нет нацистов и наш народ защищает свою землю. По его словам, оккупантов, которые приходят в Украину с оружием, ждет только смерть и наказание.

Реклама

Ранее Настя Каменских просила русских и белорусских матерей не отпускать сыновей на верную смерть.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!